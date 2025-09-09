Haidlfing mit Heimniederlage gegen die SpVgg Niederaichbach Verlinkte Inhalte präsentiert von KK Dingolfing Niederaichb. Haidlfing

Der SV Haidlfing empfing am vergangenen Sonntag, den Tabellennachbarn, die Spielvereinigung Niederaichbach. Beide Mannschaften wollten sich an diesem Spieltag die Tabellenführung sichern.

In diesem Topspiel gingen die beiden Mannschaften als Tabellenerster und Tabellenzweiter mit jeweils 15 Punkten in die Partie. Der SV Haidlfing fand gut in die Partie und war auch die spielbestimmende Mannschaft. So konnten sich den Mannen von Spielertrainer Christoph Stoiber bereits in den ersten Spielminuten Halbchancen herausspielen. Niederaichbach verteidigte tief und klärte die Angriffsbemühungen des SVH kompromisslos. Die Gäste versuchten nach Ballgewinnen schnell umzuschalten, die Abwehr um Jacob Tomahogh stand jedoch sicher. Mit fortwährender Spielzeit wurden die Angriffsbemühungen des SVH zielstrebiger. Lucas Fischer wurde über links in Szene gesetzt und sein Querpass von der Grundlinie nahm Tim Fischer ab. Sein Abschluss aus kurzer Distanz wurde stark gehalten. Wenig später hatte Eric Ruder ebenfalls eine große Chance. Er scheiterte ebenfalls alleinstehend am Niederaichbacher Torwart. Kurz vor der Halbzeit hatte Niederaichbach den ersten und letzten Torschuss in der ersten Halbzeit. Die Direktabnahme ging deutlich am Tor vorbei. Haidlfing investierte viel, ging mit den Torchancen fahrlässig um und brachte sich selbst um den Ertrag.

Nach dem Seitenwechsel war der SV Haidlfing weiterhin bemüht ohne weitere klare Torchancen zu erspielen. Die Gelegenheiten von Jonas Straßl und Lucas Fischer waren zwar im Ansatz vielversprechend, Niederaichbach schaffte es aber die Spieler im letzten Moment so zu stören, dass die Abschlüsse nicht ihr Ziel fanden. Mit zunehmender Spieldauer wurden die Angriffsbemühungen unkonzentrierter und Niederaichbach konnte die Bälle bereits im Mittelfeld erobern. Einer der Angriffe wurde unnötig zur Ecke geklärt und aus dieser entstand die Führung für die Gäste. Eine perfekte Flanke nach einer kurz ausgeführte Eckenvariante fand in der 71. Minute Thomas Zelenka, der zur Führung für die Gäste einköpfte. Die Gastgeber versuchten nun Alles, um zumindest ein Unentschieden zu retten, blieben aber oftmals an der vielbeinigen und aufopferungsvoll kämpfenden Gästeabwehr hängen. Das Spiel wurde nun mit grenzwertiger Aggressivität geführt. Was in der 78. Zu einer 10 Minuten Zeitstrafe für Tim Zehentbauer führte. Der Freistoß an der Strafraumgrenze landete in der Gästemauer. Auch weiter musste der Schiedsrichter Mostowik viele gelbe Karten wegen vermehrten Foulspiels ziehen. In der 88. Minute gab es eine strittige Situation im Niederaichbacher Strafraum, als Spielertrainer Stoiber getroffen wurde und es keinen Elfmeter gabe. Der Schlusspunkt war in der 93. Minute der SpVggNiederaichbach vorbehalten, die den SV Haidlfing mit Tobias Häckl auskonterte und den 2:0 Endstand erzielte. Niederaichbach erkämpfte sich den Sieg und Haidlfing scheiterte mit mangelnder Chancenverwertung, sowie komplizierter Spielweise an sich selbst.