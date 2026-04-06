Haidlfing behauptet sich in Niederaichbach

Bereits am Karsamstag musste der SVH zum schweren Auswärtsspiel gegen den Tabellendritten nach Niederaichbach reisen. Im Hinspiel entführte die Gauckler-Elf mit einem 2:0 Auswärtssieg die Punkte aus Haidlfing. Mit dem nötigen Respekt und viel Selbstvertrauen, aus den beiden siegreich gestalteten Partien nach der Winterpause, stellte Spielertrainer Christoph Stoiber sein Team ein. Die Partie stand unter der Leitung von Matthias Irmler, der mit seiner ruhigen und abgeklärten Spielführung zu überzeugen wusste.

Haidlfing begann mit einer Änderung zum vorherigen Spieltag. Patrick Schmid war angeschlagen und nahm zunächst auf der Bank Platz. Mit Lucas Fischer kehrte ein zuletzt verletzte Spieler in den Kader zurück. Der SVH versuchte von Beginn an das Heft in die Hand zu nehmen und spielte aktiv nach vorne. Die Gastgeber versteckten sich auch nicht und dadurch ergab sich ein intensiver Schlagabtausch, der sich durch viele Zweikämpfe im Mittelfeld auszeichnete. Sobald sich eine Mannschaft etwas befreien konnte, waren die gut formierten Abwehrreihen zur Stelle und klärten die Situationen. Torchancen waren bis Mitte der ersten Halbzeit auf beiden Seiten nicht zu verzeichnen. Durch den anhaltenden Wind war die Partie von vielen Einwürfen geprägt. Einen ersten nennenswerten Torschuss gab Tim Fischer ab, der rechts neben dem Gehäuse der Gastgeber landete. Niederaichbachs einziger Torschuss der ersten Hälfte, nach einem Ballgewinn in der Haidlfinger Hälfte, landete in der 28. Minute ebenfalls neben dem Kasten von TW Drasch. Daraufhin erspielte sich Haidlfing Stück für Stück ein Übergewicht. Die daraus resultierenden Standardsituation sorgten für Gefahr. Doch mehr als ein Lattentreffer war nicht möglich. Die Führung für Haidlfing entstand aus dem Spiel heraus. Jonas Straßl erkämpfte sich in der 38. Minute einen abgewehrten Ball, der auf Spielertrainer Christoph Stoiber weitergeleitet wurde. Dieser schickte Leon Eckhardt in den Sechzehner und der Außenstürmer verwandelte mit dem linken Fuß in das lange Eck zur 1:0 Führung. Haidlfing blieb am Drücker und ein Kopfball von Philip Nowag, nach einer Ecke, klatschte an den Pfosten. Eine weitere große Chance hatte Spielertrainer Stoiber. Sein Drehschuss aus Nahdistanz ging über das Gehäuse. Mit einer verdienten Führung für den SVH wurden die Seiten gewechselt.