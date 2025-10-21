Haidlfing behauptet Favoritenrolle – Erfolg gegen Mamming

Am letzten Spieltag der Hinrunde holte der SV Haidlfing die volle Punktzahl gegen den TSV Mamming. Die Mannschaft von Trainer Christoph Stoiber bezwang die Gäste mit 2:0.
Vor rund 120 Zuschauern stand die Partie unter der souveränen Leitung von Robert Schulze. Die Heimmannschaft spielte zuerst mit Rückenwind und übernahm die Kontrolle über die Begegnung. Mamming verstärkte das Zentrum und zog sich in die eigene Hälfte zurück. Dementsprechend versuchte der SVH die Räume über Außen zu bespielen und näherte sich dem Tor stetig an. Die daraus resultierenden Standards sorgten ständig für Gefahr. In der 24. Minute war Jonas Straßl für die Hausherren zur Stelle und erzielte dieverdiente in Führung. Eine Ecke wurde zu kurz geklärt und der Abpraller landete bei Straßl, der sich die Chance nicht nehmen ließ. Die Angriffsbemühungen des TSV Mamming wurden oftmals bereits von den gut arbeitenden Offensivkräften des SVH unterbunden und die Defensive konnte sich auf den Spielaufbau konzentrieren. Lattentreffer von Christoph Stoiber und Philip Nowag verhinderten eine höhere Führung. So ging es mit einem knappen 1:0 in die Halbzeitpause.
Nach dem Seitenwechsel agierte der SVH weiter konzentriert und die vorgetragenen Angriffe wurden in höchster Not geklärt oder der an diesem Tag beste Mamminger TW Neißendorfer entschärfte die Schüsse mit hervorragenden Paraden. In der 66. Minute war dieser gegen den Abschluss von Tim Fischer machtlos. Eine perfekte Flanke von Philip Nowag verwertete Fischer mit dem ersten Kontakt zum 2:0 und sorgte damit für die Vorentscheidung. Kurz darauf scheiterte Jonas Straßl wiederum an der Latte mit seinem Distanzschuss. Mamming verkürzte in der 78. Minute bei den Lattentreffern, als eine Flanke auf dem Gehäuse von TW Drasch landete. Weitere Kontersituationen für Haidlfing blieben ungenützt. In der 90. Minute durfte sich TW Drasch erstmalig auszeichnen, als er einen Schuss von Dittrich entschärfte. Daraufhin war Schluss.
Haidlfing präsentierte sich defensiv stabil und offensiv spielfreudig. Ein verdienter Sieg für die Hausherren. Wermutstropfen waren die verletzungsbedingten Auswechslungen von Jonas Straßl und Jacob Tomahogh. Diese sind für die kommenden Begegnungen fraglich.
Am kommenden Sonntag empfängt Haidlfing den TSV Hofkirchen, während Mamming im Heimspiel gegen die SpVgg Niederaichbach gefordert ist.
Auch im Duell der zweiten Mannschaften konnte sich der SV Haidlfing mit 2:1 durchsetzen. Nach einer torlosen ersten Halbzeit brachte Maxim Herold die Gäste in der 57. Minute mit 1:0 in Führung. Doch die Antwort der Gastgeber ließ nicht lange auf sich warten. Sanjo Sielhöfer verwandelte in der 68. Minute einen Foulelfmeter sicher zum Ausgleich. In der Schlussphase bewies Trainer Maximilian Reithmaier ein glückliches Händchen. Joker Patrick Wagner, erst kurz zuvor eingewechselt, erzielte in der 79. Minute den viel umjubelten Siegtreffer. Mit nun 32 Punkten aus 13 Spielen und nur einer Niederlage führt Haidlfing die Tabelle der Reserverunde an. Die Defensive bleibt mit lediglich sechs Gegentoren weiterhin das Maß der Dinge in dieser Liga.