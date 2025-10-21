Haidlfing behauptet Favoritenrolle – Erfolg gegen Mamming

Vor rund 120 Zuschauern stand die Partie unter der souveränen Leitung von Robert Schulze. Die Heimmannschaft spielte zuerst mit Rückenwind und übernahm die Kontrolle über die Begegnung. Mamming verstärkte das Zentrum und zog sich in die eigene Hälfte zurück. Dementsprechend versuchte der SVH die Räume über Außen zu bespielen und näherte sich dem Tor stetig an. Die daraus resultierenden Standards sorgten ständig für Gefahr. In der 24. Minute war Jonas Straßl für die Hausherren zur Stelle und erzielte dieverdiente in Führung. Eine Ecke wurde zu kurz geklärt und der Abpraller landete bei Straßl, der sich die Chance nicht nehmen ließ. Die Angriffsbemühungen des TSV Mamming wurden oftmals bereits von den gut arbeitenden Offensivkräften des SVH unterbunden und die Defensive konnte sich auf den Spielaufbau konzentrieren. Lattentreffer von Christoph Stoiber und Philip Nowag verhinderten eine höhere Führung. So ging es mit einem knappen 1:0 in die Halbzeitpause.

Nach dem Seitenwechsel agierte der SVH weiter konzentriert und die vorgetragenen Angriffe wurden in höchster Not geklärt oder der an diesem Tag beste Mamminger TW Neißendorfer entschärfte die Schüsse mit hervorragenden Paraden. In der 66. Minute war dieser gegen den Abschluss von Tim Fischer machtlos. Eine perfekte Flanke von Philip Nowag verwertete Fischer mit dem ersten Kontakt zum 2:0 und sorgte damit für die Vorentscheidung. Kurz darauf scheiterte Jonas Straßl wiederum an der Latte mit seinem Distanzschuss. Mamming verkürzte in der 78. Minute bei den Lattentreffern, als eine Flanke auf dem Gehäuse von TW Drasch landete. Weitere Kontersituationen für Haidlfing blieben ungenützt. In der 90. Minute durfte sich TW Drasch erstmalig auszeichnen, als er einen Schuss von Dittrich entschärfte. Daraufhin war Schluss.