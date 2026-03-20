Haidlfing auf Kurs Wiederaufstieg - Spielertrainer Stoiber bleibt Beim Ex-Bezirksligisten läuft es nach dem Kreisliga-Abstieg wieder deutlich besser von PM · Heute, 13:30 Uhr · 0 Leser

Christoph Stoiber (li.) und Max Reithmaier werden weiter für die Seniorenteams des SV Haidlfing zuständig sein – Foto: Anna-Maria Waas

Der SV Haidlfing verkündet zum Start der Restrückrunde der Saison 2025/2026, dass Christoph Stoiber und Max Reithmaier über die aktuelle Saison hinaus die Zügel beim SVH in der Hand halten werden. Der aktuell Rangzweite der KK-DGF einigte sich mit Christoph Stoiber über mindestens ein weiteres Jahr als Headcoach.





Zur Entscheidung lässt die sportliche Leitung des SVH folgendes verkünden: "Als wir mit Christoph vor zwei Jahren gesprochen haben, war der Plan von Beginn an, dass er nach einem Jahr als Co-Trainer auch das Haupttrainer-Amt übernehmen soll. Leider lief das erste Jahr sportlich nicht so wie geplant. Trotzdem merkten wir, dass Christoph die richtigen Ansätze hat, um die Mannschaft weiterzuentwickeln. Zurück in der Kreisklasse macht Christoph mit seiner guten Arbeit weiter und sorgt dafür, dass wir mit neuer Spielidee wieder erfolgreich sind. Für uns war von Anfang an klar, dass wir das auch in der nächsten Saison weiterführen wollen. Zusammen mit Max Reithmaier, der weiterhin hauptverantwortlich für die zweite Mannschaft sein wird, haben wir für die nächste Saison ein qualifiziertes Trainerteam.“ Der Sportverein kann somit auf Kontinuität auf der Trainerposition setzen."





Auch Christoph Stoiber äußerte sich zur Verlängerung: "Die Entscheidung in Haidlfing zu bleiben, ist mir leicht gefallen. Ich fühle mich im Verein sehr wohl und weiß es sehr zu schätzen, dass mir trotz meines noch jungen Alters bereits viel Vertrauen und Verantwortung entgegengebracht wird. Das ist keineswegs selbstverständlich und zeigt mir, dass meine Arbeit hier anerkannt wird. Besonders positiv empfinde ich die Zusammenarbeit mit der Mannschaft. Die Spieler nehmen meine Ideen und Vorstellungen sehr gut an, sind offen für neue Impulse und zeigen eine große Lernbereitschaft. Diese Einstellung erleichtert die tägliche Arbeit enorm und sorgt dafür, dass wir uns gemeinsam stetig weiterentwickeln können. In den vergangenen Monaten war bereits deutlich zu erkennen, dass sich die Mannschaft sowohl spielerisch als auch mannschaftlich weiterentwickelt hat. Dieser Fortschritt bestätigt mich in meiner Entscheidung und ist ein weiterer Grund, warum ich mich freue, im Sommer in mein drittes Jahr beim SVH zu gehen. Natürlich richten wir unseren Fokus klar auf die aktuelle Saison. Es liegt noch viel Arbeit vor uns, und wir wissen, dass die Konkurrenz nicht schläft. Wenn wir weiterhin vorne mitspielen möchten, müssen wir in den kommenden Wochen konzentriert arbeiten, uns in vielen Bereichen noch weiter verbessern und als Team geschlossen auftreten. Genau diesen Weg wollen wir gemeinsam weitergehen.“