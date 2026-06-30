HaiDi Cup bereichert Jubiläumswoche des TSV Mengsberg

Im Rahmen seines 100-jährigen Vereinsjubiläums veranstaltet der TSV 1926 Mengsberg in der kommenden Woche erstmals den HaiDi Cup. Das Fußballturnier bildet einen weiteren Höhepunkt der Jubiläumswoche und verspricht an vier Spieltagen spannende Begegnungen auf dem Sportgelände am Engelhain.

Insgesamt acht Mannschaften kämpfen an drei Vorrundenspieltagen um den Einzug in das Finale am Samstag, den 4. Juli. Gespielt wird jeweils in einer Dreiergruppe. Die Spiele der Vorrunde dauern 45 Minuten, der jeweilige Tagessieger qualifiziert sich für das Finale.

Mittwoch, 1. Juli 2026

18:30 Uhr: TSV Mengsberg II – VfL Neustadt

19:30 Uhr: TSV Mengsberg II – Eintracht 04 Edertal

20:30 Uhr: VfL Neustadt – Eintracht 04 Edertal

Donnerstag, 2. Juli 2026

18:30 Uhr: TSV Mengsberg – TSV Eintracht Stadtallendorf

19:30 Uhr: TSV Mengsberg – VfB Wetter

20:30 Uhr: VfB Wetter – TSV Eintracht Stadtallendorf

Die Endrunde findet am Samstag, 4. Juli 2026, statt. Die drei Tagessieger der Vorrunde kämpfen dort um den Turniersieg.

Für zusätzliche Attraktivität sorgen attraktive Preisgelder:

1. Platz: 900 Euro

2. Platz: 600 Euro

3. Platz: 300 Euro

Ein besonderer Dank gilt den beiden Hauptsponsoren Hainmüller Erdbau - Tiefbau und Transporte sowie der Steuerkanzlei Dingel, die die Preisgelder vollständig zur Verfügung stellen. Als Zeichen der Wertschätzung trägt das Jubiläumsturnier ihren Namen und wird als HaiDi Cup ausgetragen.

„Mit dem HaiDi Cup möchten wir unsere Jubiläumswoche um ein attraktives Vorbereitungsturnier bereichern und gleichzeitig unseren beiden langjährigen Unterstützern für ihr Engagement danken. Ohne Sponsoren wie Hainmüller Erdbau - Tiefbau und Transporte und die Steuerkanzlei Dingel wären Veranstaltungen dieser Größenordnung kaum möglich“, erklärt der TSV 1926 Mengsberg.

Der TSV 1926 Mengsberg freut sich auf zahlreiche Zuschauer und spannende Fußballabende auf dem Sportgelände am Engelhain. Für das leibliche Wohl ist an allen Turniertagen selbstverständlich bestens gesorgt. Alle Fußballinteressierten sind herzlich eingeladen, den HaiDi Cup im Rahmen der Jubiläumswoche zu besuchen.