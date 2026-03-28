Haider trifft im Derby – Köln behält in hitziger Partie die Oberhand

David Haider erzielte den Führungstreffer für Köln. – Foto: IMAGO/ Beautiful Sports

Fortuna Köln setzte sich in einer aufreibenden Partie gegen Fortuna Düsseldorf II durch. Der FC Gütersloh drehte einen anfänglichen Rückstand gegen den Bonner SC. Am Freitag feierten die Sportfreunden Siegen einen späten Lucky Punch, die Sportfreunde Lotte ließen gegen den SV Rödinghausen nichts anbrennen.

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Diese Nachholspiel stehen am Wochenende an Hodroj sorgt für späten Siegtreffer der Siegerländer

Die Kölner spielten in der Anfangsphase eigentlich gut mit, die Siegerländer stachen nach einem schönen Spielzug aber zuerst. Ömer Tokac legte dem durchstartenden David Kammerbauer Richtung Grundlinie in den Lauf. Der chippte den Ball ins Zentrum, wo Kevin Goden zur Führung einnickte (12.). Darüber hinaus taten sich beide Seiten recht schwer, es fehlte der finale Punch vor dem Tor. Dustin Willms kam dem schon ganz nah, traf jedoch nur den Pfosten (32.). Kurz vor der Pause waren die Domstädter dann doch noch an der Reihe. Über einen langen Ball war Bernie Lennemann auf und davon. Dieser behielt den Kopf oben und legte quer auf Fynn Schenten, der den Ball locker über die Linie drückte (45.).

Im zweiten Durchgang erhöhten die Gäste die Schlagzahl konnten sich aber nicht belohnen. Kurz vor Schluss servierten die Sportfreunde dem eingewechselten Safyan Toure den Siegtreffer auf dem Silbertablett. Der Offensivmann ließ Marcel Johnen bereits stehen, traf dann aber nur das Außennetz (90.). Die ausgelassene Möglichkeit sollte sich rächen: Malik Hodroj feuerte mit seinem Abschluss in der Nachspielzeit die Gastgeber zum späten Lucky Punch Sportfreunde Siegen – 1. FC Köln II 2:1

Sportfreunde Siegen: Marcel Johnen, Florian Mayer, David Kammerbauer, Jan-Luca Rumpf, Malik Hodroj, Georgios Mavroudis, Hamza Saghiri, Arif Güclü (76. Paul-Philipp Besong), Ömer Tokac, Dustin Willms (69. Elsamed Ramaj), Kevin Goden - Trainer: Boris Schommers

1. FC Köln II: Mikolaj Marutzki, Yannick Mausehund, Marvin Ajani (80. David Fürst), Luc Dabrowski, Mikail Özkan, Fayssal Harchaoui, Etienne Borie, Luca Dürholtz, Bernie Lennemann, Nilas Yacobi, Fynn Schenten (62. Safyan Touré) - Trainer: Evangelos Sbonias

Schiedsrichter: Yannick Sager (Dortmund) - Zuschauer: 3552

Tore: 1:0 Kevin Goden (12.), 1:1 Fynn Schenten (45.+3), 2:1 Malik Hodroj (90.+2)

Doppelter Demaj: Lotte zwingt Rödinghausen in die Knie

Die Chance auf einen Befreiungsschlag ließ der SVR im Westfalen-Duell liegen. Besonders beim ersten Gegentreffer von Leon Demaj stellten sich die Gäste besonders ungeschickt an. Aus rund 30 Metern wurde der gefährlichste Angreifer des Gegners kaum angegangen, zog in Anbetracht noch näher in Richtung Strafraum und legte den Ball von dort mustergültig ins Eck (18.). In der zweiten Hälfte platzierte Max Ritter einen verlängerten Einwurf punktgenau per Kopf in die Maschen. (61.). Demajs zweiter Treffer - diesmal per Strafstoß - machte schlussendlich den Deckel auf die Partie. VfL Sportfreunde Lotte – SV Rödinghausen 3:0

VfL Sportfreunde Lotte: Luca Böggemann, Denis Milic, Fabian Rüth, Jonas Kehl, Louis Hiepen, Kamer Krasniqi, Ben Klefisch, Luca Horn, Kaan Kurt, Max Ritter, Leon Demaj - Trainer: Fabian Lübbers

SV Rödinghausen: Dennis Gorka, Maximilian Hippe, Tim Corsten, Viktor Miftaraj, Manuel Reutter, Maxim Gresler, Mattis Rohlfing, Paterson Chato, Allan Firmino Dantas, Marius Bauer, Eduard Probst - Trainer: Lars Fleischer

Tore: 1:0 Leon Demaj (18.), 2:0 Max Ritter (61.), 3:0 Leon Demaj (79. Handelfmeter) Protagonist Haider bricht den Bann für den Tabellenführer Heute, 14:00 Uhr Fortuna Düsseldorf F. Düsseld. II SC Fortuna Köln Fortuna Köln 0 2 Abpfiff Die erste Hälfte war geprägt von vielen nicht-spielerischen Highlights. Viele Nickligkeiten, harte Zweikämpfe, aber auch Rudelbildungen zeigten den Derbycharakter der Begegnung. Dazu wurde David Haider bei jedem Ballkontakt ausgepfiffen. Hintergrund war die vermeintliche Beleidigung gegen Mechak Quiala-Tito aus dem Hinspiel.Die allseits hitzige Stimmung fand in der Folge ihr erstes Opfer. Kilian Sauck wurde aufgrund seiner zweiten Gelben Karte des Feldes verwiesen. Nach dem Seitenwechsel rissen die Gäste in Überzahl zunehmend das Ruder an sich. Und - man möchte sagen ausgerechnet - David Haider brach den Bann für die Kölner. Hamadi Al Ghaddioui leitete einen Einwurf weiter auf Haider, der die Kugel aus kurzer Distanz ins Tor bugsierte (63.). Düsseldorf konnte in der Folge offensiv nur wenige entgegensetzen. So legte der Tabellenführer nach. Nach Kopfballverlängerung von Adrian Stanilewicz behielt Timo Bornemann vor Milan Czako die Nerven (78.). Daraufhin kontrollierte Köln das Geschehen, ohne besonders viel nach vorne zu investieren. Schlussendlich reichte es für die erhofften drei Punkte am Ende einer turbulenten Partie. Fortuna Düsseldorf II – SC Fortuna Köln 0:2

Fortuna Düsseldorf II: Milán Czakó, Leonard Brodersen, Ben Eze, Noah Egouli, Moritz Montag, David Savic (83. Tom Barth), Simon Vu (73. Lennart Garlipp), Kilian Sauck, Julian Hettwer (46. Luca Raimund), Deniz Bindemann, Mechak Quiala-Tito (73. Maksym Len) - Trainer: Jens Langeneke - Co-Trainer: Andreas Lambertz - Co-Trainer: Fatlum Zaskoku

SC Fortuna Köln: Lennart Winkler, Seymour Fünger, Robin Afamefuna, Kevin Brechmann, David Haider, Tom Geerkens (53. Rafael Garcia), Nico Thier (53. Luca Majetic), Georg Strauch, Adrian Stanilewicz (87. Jonas Michelbrink), Enzo Wirtz (73. Timo Bornemann), Hamadi Al Ghaddioui (87. Dejan Galjen) - Trainer: Matthias Mink - Co-Trainer: Martin Grund - Co-Trainer: Hamdi Dahmani

Schiedsrichter: Lasse Lütke-Kappenberg - Zuschauer: 1205

Tore: 0:1 David Haider (63.), 0:2 Timo Bornemann (78.)

Gelb-Rot: Kilian Sauck (43./Fortuna Düsseldorf II/) Borgmann und Korte drehen das Spiel für den FCG

Die Partie begann zunächst nach Geschmack für den BSC. Adis Omerbasic schickte Elias Kratzer mit einem Pass in die Tiefe. Der schlug im Strafraum einen Haken und traf zielsicher ins Eck (18.). Dabei blieb es lange Zeit, bis Jannik Borgmann kurz vor dem Halbzeitpfiff eine Freistoßflanke von Aleksandar Kandic ideal ins Eck köpfte (45.+2). Die Gastgeber konnten im zweiten Durchgang auch noch nachlegen. Nach einem schnell ausgeführten Einwurf prallte der Ball zurück Jakob Korte, dessen eigentlich schwacher Schuss entscheidend und unhaltbar für Elias Bördner ins Tor abgefälscht wurde. Damit blieb es bis zum Schluss. bonn verpasst den nächsten Befreiungsschlag, während Gütersloh einen Satz auf Platz vier im Tableau macht. FC Gütersloh – Bonner SC 2:1

FC Gütersloh: Jarno Peters, Jannik Borgmann, David Winke, Fynn Arkenberg, Aleksandar Kandic, Patrik Twardzik, Erik Lanfer, Len Wilkesmann (90. Leo Weichert), Jan-Lukas Liehr, Jakob Korte (70. Luis Frieling), Paolo Maiella (66. Julius Langfeld) - Trainer: Julian Hesse

Bonner SC: Elias Bördner, Adis Omerbasic (67. Markus Wipperfürth), Bilal-Badr Ksiouar, Julijan Popović (84. Roman Doulashi), Massaman Keita, Tobias Peitz (76. Eray Isik), Haris Mesic, Bogdan Shubin, Serhat Koruk (67. Yannik Schlößer), Lucas Cueto (67. Felix Erken), Elias Kratzer - Trainer: Björn Mehnert

Schiedsrichter: Jan Peter Weßels (Moers) - Zuschauer: 1401

Tore: 0:1 Elias Kratzer (18.), 1:1 Jannik Borgmann (45.+2), 2:1 Jakob Korte (60.)

So geht es im regulären Spielbetrieb weiter

28. Spieltag

04.04.26 Wuppertaler SV - 1. FC Bocholt

04.04.26 Sportfreunde Siegen - Borussia Mönchengladbach II

04.04.26 VfL Sportfreunde Lotte - VfL Bochum II

04.04.26 SV Rödinghausen - SSVg Velbert

04.04.26 Borussia Dortmund II - SC Fortuna Köln

04.04.26 FC Schalke 04 II - Bonner SC

04.04.26 1. FC Köln II - Fortuna Düsseldorf II

04.04.26 SC Wiedenbrück - FC Gütersloh

05.04.26 SC Paderborn 07 II - RW Oberhausen

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