Haidenaab und Vorbach wollen über dem Strich bleiben

Sowohl der FC Vorbach (in Blau), als auch der ASV Haidenaab (in Rot-Schwarz) konnten nach einem Saisonabschnitt mit einigen Unwägbarkeiten die eigenen Erwartungen bislang nicht erfüllen. – Foto: Dagmar Nachtigall

Im vorletzten Teil unseres Rückblicks auf die Kreisliga Nord nähern wir uns der unangenehmen Region der Tabelle. Die dort platzierten Mannschaften mussten sorgenbepackt in die Winterpause gehen, buhlen sie doch ums Dasein in der Liga. Wohl aktuell mit einem Vorsprung von sieben Punkten (ASV Haidenaab - Platz 10) beziehungsweise fünf Punkten (FC Vorbach - Platz 11) zur Abstiegszone ausgestattet, belegen die beiden Nachbarrivalen die ersten Ränge auf sicherem Untergrund, wohlwissend, dass das Polster keineswegs dazu geeignet ist, sich schon zurückzulehnen. Im Bestreben, die Konkurrenz auf den Plätzen 12 bis 14 weiterhin auf Abstand zu halten und zum Saisonende über dem Strich zu stehen, wartet hüben wie drüben noch ein hartes Stück Arbeit.

2024 klopfte der 2019 in die Kreisliga aufgestiegene ASV nach einem 2. Platz in der Endabrechnung sogar an die Tür zur Bezirksliga, scheiterte aber in der Relegation. In der vergangenen Spielzeit belegte der einzige Vertreter Oberfrankens im Starterfeld einen guten 5. Platz, mit diesem verabschiedete sich der nach sieben Jahren zur "ASV-Ikone" gewordene Trainerroutinier Klaus Schinner aus dem Speichersdorfer Gemeindeteil, er übergab den Stab an Michael Kaufmann, einen in der Region bekannten Kenner der Kreisliga, hatte er doch vor einer Schaffenspause den Ligarivalen FC Vorbach gecoacht.

Dass nun eine problembehaftete Spielzeit auf den 42jährigen Übungsleiter und die Seinen zukommen würde, war im Sommer letzten Jahres noch nicht abzusehen. Mit aktuell Platz 10 ist das Erreichen des Saisonziels ohne Zweifel noch drin. In einem ausführlich geführten Interview blickt der Trainer zurück und führt dabei unter anderem die "Steine" auf, die einem besseren Abschneiden bisher im Weg lagen:

Kaufmann machte es sich zur Aufgabe, ein verändertes Spielsystem zu installieren, Teamarbeit und Zusammenhalt spielten bei ihm eine äußerst wichtige Rolle. Bei der Formulierung des Saisonziels blieb man an der Grenze Oberfrankens zur Oberpfalz realistisch: Einen gesicherten, möglichst einstelligen Tabellenplatz peilte man an, zwischen Platz 6 und 9 sah der Neue auf der Kommandobrücke die Seinen in der Endabrechnung, wohlwissend, dass die Kreisliga Nord in der Saison 2025/26 eine große Herausforderung - weil schwer und ausgeglichen - darstellen würde.

Kaufi, kurze Einschätzung des bisherigen Saisonverlaufs, seid ihr zufrieden?

Michael Kaufmann (42): Bedingt. Bisher eine schwierige Saison mit vielen Unwägbarkeiten. Der neue B-Platz war leider oft nicht nutzbar. Klar, wenn man soviel Geld investiert, kann man da nicht einfach ohne Rücksicht drauf. So musste oft improvisiert, ausgewichen oder auch mal ganz abgesagt werden. Dazu war es kaum möglich, zwei Mal in Folge mit der selben Startelf aufzulaufen, eigentlich waren immer drei oder vier Änderungen notwendig, so dass man sich kaum einspielen konnte.

Was habt ihr euch für die Restrückrunde vorgenommen?

Wir waren zu keiner Zeit unter dem Strich, das soll auch so bleiben. Dazu müssen auch mal Punkte her gegen Gegner, gegen die das vor dem Spiel vielleicht keiner erwartet. Schön wäre es, wenn man sich einspielen könnte. Kurz vor der Winterpause hatten sich schon gewisse Dinge herauskristallisiert, diese waren dann die Grundlage für die Vorbereitung. Defensiv müssen wir zwingend stabiler werden, die Anzahl der Gegentore ist viel zu hoch, was aber natürlich auch mit dem Auerbach-Spiel zusammenhängt.

Hat es im Winter personelle Veränderungen gegeben?

Ich bin kein Freund von Winterwechseln, war ich noch nie. Umzug, Rückkehr zum Stammverein oder Ähnliches sind natürlich Ausnahmen, aber zu meiner Zeit galten Zusagen für eine ganze Saison. Das ist auch eine Charakterfrage finde ich. Insofern hat sich nichts verändert.

Wann beginnt die Vorbereitung auf die Restrückrunde und wie wird sie in groben Zügen verlaufen?

Wir werden Anfang Februar starten und auch die Halle regelmäßig mit einbinden. Dazu sind mindestens zwei bis drei Spiele auf Kunstrasen vereinbart, um die Durchführung der geplanten Spiele und Einheiten möglichst sicher gewährleisten zu können. Ein Trainingslager ist daher diesmal nicht geplant.

Wo gibt´s deiner Meinung nach noch Verbesserungsbedarf im Spiel deiner Truppe?

Wie gesagt, defensiv gibt es einiges zu verbessern. Natürlich haben wir bereits Vorbereitungen für die Vorbereitung getroffen, um an diesem Thema arbeiten zu können.

Welches Team in der Liga hat deiner Meinung nach bislang positiv, welches negativ überrascht?

Auerbach ist zwar keine Überraschung da oben, überraschend ist jedoch, wie souverän sie sich präsentieren. Sie stehen verdient auf der 1 und sie haben sehr gute Einzelkönner, die aber auch als Team funktionieren. Also meine absolute Anerkennung für diese tolle Hinrunde. Negativ überrascht mich niemand, in einer so starken Liga muss sich jeder erst mal behaupten. Es wäre anmaßend, jemanden abzustempeln als Negativ-Team. Ich habe Respekt vor allen Mannschaften, die in dieser Liga um Punkte kämpfen.

Werdet ihr euer vor der Saison formuliertes Saisonziel erreichen?

Bisher sieht es so aus. Der ein oder andere hat mir vielleicht ein Understatement unterstellt, als ich das Saisonziel ausgesprochen habe. Aber für mich war klar, dass mit den einhergehenden Veränderungen und dem kleinen Kader in dieser starken Liga jedes Spiel schwer wird. Das hat sich bestätigt, wobei wir die elementaren Spiele bisher alle ziehen konnten. Wenn wir jetzt auch mal gegen ein Team aus der oberen Hälfte dreifach punkten könnten, dann halte ich auch das maximal zu erreichende Ziel, nämlich einen einstelligen Tabellenplatz, noch für machbar. Oberste Prio hat aber natürlich das durchgehende Verbleiben oberhalb der Relegationsränge.

Wirst du nach derzeitigem Stand auch in der kommenden Saison Trainer des ASV sein?

Dass es aktuell sportlich noch nicht das ist, was ich mir erhofft habe und vorstelle, ist klar. Aber ich schätze beim ASV den Zusammenhalt, die Kameradschaft und den ständigen offenen und ehrlichen Austausch mit Vorstand Stephan Veigl und den anderen Verantwortlichen. Hier stimmt es vom Platzwart bis zum Würschtlasmo. Auch mit meinem Co Torsten verstehe ich mich sehr gut. Solche Dinge sind mir halt genauso wichtig, wie sportlich ehrgeizige Ziele. Denn das Eine ist ohne das Andere nichts. Deshalb habe ich mich nach ein paar Tagen Bedenkzeit bereits vor Weihnachten entschieden und die Zusage für die neue Saison gegeben.

FC Vorbach (11. Platz, 16 Punkte, 4-4-8, 23:31 Tore)

Nach einer nervenaufreibenden und kräftezehrenden Saison 2024/25, die von einem scheinbar nie enden wollenden Verletzungspech begleitet wurde, sicherte sich der FC Vorbach drei Spieltage vor Saisonende durch einen 5:3-Derbyerfolg gegen den SC Eschenbach den endgültigen Klassenerhalt. In der Endabrechnung hatte man einen zehnten Rang in der Tabelle erreicht, das Ergebnis in schwierigen ersten Saison nach dem Abstieg aus der Bezirksliga, in der man eigentlich im oberen Tabellendrittel hatte landen wollen.

Etliche Verletzungen hatten den Kader des FCV bereits in der Bezirksliga immer wieder stark geschwächt. Und auch nach dem Abstieg musste Chefanweiser Peter Schramm feststellen, dass diese „Seuche“ weiterhin in Vorbach ihr Unwesen treibt, es wurde nicht besser. Immer wieder mussten Spieler aus der zweiten Mannschaft in die Bresche springen. Auch vor der neuen Spielzeit blieb der Ausblick verhalten: „Ich erwarte wieder eine schwere Saison“, so der Trainer nüchtern. Während sich die Mannschaft optimistisch gab, am Ende einen einstelligen Tabellenplatz zu belegen, war der Übungsleiter eher vorsichtig: „Für mich zählt zunächst nur der Klassenerhalt“, so der Schlammersdorfer.

Die personelle Ausgangslage war zum Start quasi identisch mit der der zweiten Saisonhälfte der Vorsaison, die der FC Vorbach auf dem vorletzten Platz der Rückrundentabelle beendete. So hatte sich der Trainer vorgenommen, im Schwerpunkt zu verhindern, dass das Team vor der Winterpause ab November nicht erneut bis in den Tabellenkeller abrutschen würde.

Nun, der Saisonstart mit zwei Unentschieden und einem Dreier verlief befriedigend, danach zeichnete sich immer mehr ab, dass der FCV erneut in den Kampf ums Dasein verwickelt werden würde. Die Ergebnisse blieben aus, nachdem Mitte Oktober das wichtige Nachholspiel gegen den TSV Erbendorf nicht wie erhofft gewonnen wurde und man damit einen kleinen Befreiungsschlag im Abstiegskampf verpasste, zog Coach Peter Schramm selbst die Reißleine: "Die letzten Spiele waren trotz der Personalprobleme echt schlecht und ich bin tatsächlich ratlos, wie ich es ändern könnte. Und wenn einen Trainer Ratlosigkeit befällt, dann sollte er nicht weitermachen", so Schramm in der Begründung seiner Entscheidung.

Der Verein musste sofort reagieren, vor dem darauf folgenden Sechs-Punkte-Spiel gegen den SV Kohlberg übernahmen Torwart- und Co-Trainer Daniel Beer (41), der bisherige Spielertrainer der zweiten Mannschaft Fabian Wiesnet (25) und der langjährige Aktive Marco Lautner (30) das Coaching. Und die Mannschaft zeigte sofort eine positive Reaktion und gewann das Kellerduell mit 4:0. Wohl verlor der FC das nächste wichtige Match in Rothenstadt, holte aber im das Jahr beendenden Match gegen den hohen Favoriten aus Grafenwöhr nach einer großartigen kämpferischen Leistung ein beachtliches torloses Remis.

Der Keil zum ersten "Schleudersitz" ist nun fünf Punkte dick, ein Abstand, der schnell aufgebraucht sein könnte. Im folgenden Interview lässt Fabian Wiesnet vom Interimstrainerteam unter anderem die bisherige Saison Revue passieren und drückt seine Hoffnung aus, dass es dem FC mit einem neuen, in der Winterpause verpflichteten Coach gelingen möge, frühzeitig die Schäfchen in puncto Klassenerhalt ins Trockene zu bringen:

Fabi, kurze Einschätzung des bisherigen Saisonverlaufs, seid ihr zufrieden?

Fabian Wiesnet (25): Nachdem der Saisonstart mit drei nicht verlorenen Spielen einigermaßen geglückt ist, hat es uns das darauf folgende Programm mit einigen schweren Spielen - die Gegner hiessen Auerbach, Grafenwöhr, Eslarn und Trabitz - natürlich nicht einfach gemacht, daran anzuknüpfen, nur einen Sieg gegen Eslarn konnten wir einfahren. Die Ausbeute aus den drei folgenden Wochen war für mittelmäßige Leistungen vermutlich gerecht, bevor wir leider im Derby gegen Tremmersdorf und im Nachholspiel gegen Erbendorf nicht mehr an unser Limit gegangen sind und unsere Leistung nicht weiter auf den Platz gebracht haben. Die vier Punkte aus den letzten drei Spielen vor der Winterpause entsprachen dann zum Teil dem, was wir uns vorgenommen hatten und vor allem der Punkt gegen die SV Grafenwöhr war am Ende für die Moral unglaublich wichtig. Besonders gerne hätten wir noch vor der Winterpause unser Spiel gegen den ASV Haidenaab mit einer ähnlichen Leistung bestritten, um vor der Winterpause nochmal einen Sieg zu holen. Zusammengefasst heißt das, wir hatten stabilere und instabile Auftritte dabei, mit unserer Gesamtentwicklung und dem Schnitt von nur einem Punkt pro Spiel sind wir natürlich nicht ganz zufrieden.

Was habt ihr euch für die Restrückrunde vorgenommen?

Nach der eher wechselhaften und etwas holprigen bisherigen Saison muss unser Ziel natürlich der direkte Klassenerhalt sein. Eine starke Kreisliga bringt noch einige schwere Aufgaben in den kommenden zehn Spielen mit sich, da gilt es, fokussiert zu sein und mindestens drei davon zu gewinnen. Dann bleiben wir über dem Strich.

Wird es im Winter eventuell personelle Veränderungen geben?

Wir bekommen vom ASV Haidenaab den Lukas Kaußler dazu, der unseren Gesamtkader aus erster und zweiter Mannschaft verstärken und bestimmt auch in der Kreisliga auflaufen wird. Abgänge oder Neuzugänge gibt es aktuell nicht zu vermelden mit Ausnahme unseres neuen Trainer Markus Tusek natürlich.

Wann beginnt die Vorbereitung auf die Restrückrunde und wie wird sie in groben Zügen verlaufen?

Der exakte Plan an Trainingseinheiten steht, Anfang Februar werden wir beginnen und die Testspiele stehen natürlich ebenfalls. Besonders freuen wir uns natürlich auf die Rückkehr von zuletzt verletzten Jungs, die unsere Trainingsbeteiligung und auch -qualität sicher nochmal verstärken.

Wo gibt´s deiner Meinung nach noch Verbesserungsbedarf im Spiel euerer Mannschaft?

Es gibt sehr viele Ansatzpunkte, an denen unser neuer Trainer mit dem Team anpacken kann. Diese Frage darf er dann gerne selbst beantworten. Eins kann ich sagen: Wir wollen jedenfalls mit harter Arbeit ein gutes Fitnesslevel und die nötige Einstellung schaffen, um in jedem Spiel die maximale Intensität mitgehen oder vorgeben zu können.

Welches Team in der Liga hat deiner Meinung nach bislang positiv, welches negativ überrascht?

Positiv möchte ich die extreme Konstanz von Auerbach, sowie die Offensivstärke Eslarns aufführen. Negativ kann man vielleicht die großen Leistungsschwankungen bei gleich mehreren Teams ansprechen, da nehme ich uns selbst nicht aus.

Werdet ihr euer vor der Saison formuliertes Saisonziel erreichen?

Wir wollten eine sorgenfreie Saison und einen stabilen Mittelfeldplatz, dabei lieber den Blick nach vorne als nach hinten richten. Davon sind wir ein gutes Stück entfernt. Deshalb lautet die Zielkorrektur, den Klassenerhalt frühzeitig zu sichern. Abgerechnet wird dann am Ende.

Nach dem Abschied von Peter Schramm hat ja ein Trainerteam die Betreuung der Mannschaft übernommen. Mit Markus Tusek habt ihr ja nun einen neuen Trainer für die restlichen Punktspiele präsentiert. Wie geht es nach Saisonende weiter?

Ja, wir haben aus mehreren sehr guten Trainerkandidaten den für uns im Moment passendsten bekommen: Markus Tusek hat unsere Kreisligamannschaft ab der Winterpause für die Restsaison übernommen. Wir sind voller Vorfreude und Motivation, gemeinsam mit ihm unsere kommende Zeit erfolgreich zu bestreiten. Unser bisheriges Trainerteam wird sich wieder auf seine vorherigen Aufgaben konzentrieren, um gemeinsam mit anzupacken, die Saison bis Sommer erfolgreich zu bestreiten. Meine eigene Rolle wird sich daher nach der Winterpause erstmal wieder in Richtung Spielertrainer der zweiten Mannschaft verschieben - so gut das neben der beruflichen Situation möglich ist - auch da haben wir noch einige Punkte zu holen. Wer in der kommenden Saison Trainer sein wird, ist aktuell noch offen.