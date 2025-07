Haidenaab: Neu-Coach Kaufmann setzt auf Teamgeist und Zusammenhalt

Die kräftezehrenden und nervenaufreibenden Entscheidungsspiele und eine daraus entstehende nur kurze Sommerpause, hinterließen zu Beginn der darauffolgenden Saison Spuren: Der ASV kam nur schwer in Tritt, was drei Niederlagen in den ersten vier Partien deutlich machten. Ein Derbysieg in Vorbach brachte den Knoten zum Platzen, letztlich überwinterten die Schinner-Jungs auf Rang sieben. Nach der Winterpause meldete sich das Team eindrucksvoll zurück, entwickelte sich quasi zum Angstgegner aller Spitzenteams und landete am Ende auf einem respektablen fünften Tabellenplatz. Klaus Schinner, der schon frühzeitig bekanntgegeben hatte, dass er zum Saisonende aufhören würde, hatte sich und dem Verein damit ein angemessenes Abschiedsgeschenk gemacht.



Im Januar dieses Jahres präsentierten die Verantwortlichen des ASV dann den Mann, der ab der Saison 2025/26 in die Fußstapfen der ASV-Ikone treten wird. Man freute sich, die Dienste des in der Region bekannten und die Kreisliga Nord bestens kennenden Michael Kaufmann (41), der vor einer einjährigen Schaffenspause drei Jahre den Nachbar-und Ligarivalen FC Vorbach erfolgreich trainiert hatte, gesichert zu haben.



Der neue Hoffnungsträger bat die Seinen nun am 24. Juni zum Start in die Vorbereitung erstmals auf den Platz. „Ja, wir sind spät in die Vorbereitung gestartet“, erklärte der neue Trainer, der einiges verändern und seine Handschrift erkennen lassen will. So beispielsweise die Umstellung auf ein verändertes Spielsystem, was der Mannschaft noch einiges abverlange: „Da ist noch Luft nach oben, aber das wird schon.“ Bei Kaufmanns Erfolgsgeheimnis spielen Teamarbeit und Zusammenhalt eine äußerst wichtige Rolle: „Wir müssen auf dem Platz als Mannschaft agieren“, so der beruflich im Polizeidienst stehende neue Chefanweiser.



Mit insgesamt sechs Neuzugängen haben sich die Rot-Blauen für die neue Saison verstärkt: Fabian Krügel (30, TSV Kirchenlaibach) hat man verpflichtet, um der Defensive mehr Stabilität zu verleihen. Toni Erhardt (TSV Trebgast), Sebastian Willmitzer (Engelmannsreuth), sowie Valentin Raps und Simon Graf aus der eigenen Talentschmiede erweitern den Kader. Als echter Glücksgriff könnte sich Christian Scherm (28, Oberpreuschwitz) erweisen. „Seine Verpflichtung hat mich einige Telefonate gekostet“, bemerkt Kaufmann mit einem Schmunzeln. Dem Angreifer lagen noch einige andere Angebote vor, letztlich entschied er sich für den ASV Haidenaab, was auf eine doch große Überzeugungskraft des neuen Trainers schliessen lässt.



Bei der Formulierung des Saisonziels bleibt man an der Grenze Oberfrankens zur Oberpfalz realistisch: Einen gesicherten, möglichst einstelligen Tabellenplatz peilt man an. Michael Kaufmann sieht seine neue Mannschaft aktuell zwischen Platz 6 und 9. „Ich möchte meine Ideen nach und nach an die Mannschaft weitergeben, die jungen Spieler integrieren und mit dem neuen Spielsystem das Beste herausholen“, so der 41-Jährige, der außer in Vorbach bislang in Kirchenlaibach und Immenreuth das Trainerzepter in der Hand hielt. Allerdings ist ihm wohl bewusst, dass dies noch Zeit brauchen wird: „Die Kreisliga Nord ist eine große Herausforderung, wird schwer und ist sehr ausgeglichen. Aufsteiger Trabitz ist stark, auch Teams wie Tremmersdorf, Erbendorf oder Auerbach darf man nicht unterschätzen“, schließt er sich bei der Nennung des Favoritenkreises den meisten Übungsleitern der Liga an.



Am Freitag, 25. Juli ,wird es dann ernst für den ASV, wenn man um 18 Uhr im offiziellen Eröffnungsspiel der Kreisliga Nord auf eigenem Geläuf den TSV Reuth empfängt. Am Wochenende darauf steht Michael Kaufmann dann vor einem speziellen Spiel, duelliert er sich doch mit seiner Truppe an alter Wirkungsstätte mit dem FC Vorbach, bevor gegen den SC Kirchenthumbach gleich das nächste Derby auf dem Programm steht. Ein Saisonauftakt also mit einigen Highlights, da wird die Frühform des ASV Haidenaab gleich auf Herz und Nieren geprüft werden. Ab Ende August bis Anfang Oktober kommt es dann ohne Unterbrechung knüppeldick, heißen die Gegner doch in Folge Grafenwöhr, Erbendorf, Auerbach, Kulmain, Trabitz und Tremmersdorf. Spätestens danach wird man sehen, ob sich die Rot-Blauen tatsächlich – wie erhofft – im ruhigen Fahrwasser des Klassements eingenistet haben.