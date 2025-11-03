"Jubeeeeeel" 🎊: Der TSV Abtswind ist durch den 2:1-Sieg gegen den TSV Karlburg und den Ausrutscher der „Grabfeld-Gallier“ in Haibach nun wieder punktgleicher Spitzenreiter. – Foto: Julien Christ / sportfotografi

Haibach stürzt den Spitzenreiter und Torfestival in Hain Abtswind bleibt Großbardorf im Titelrennen dicht auf den Fersen +++ Schweinfurt siegt in letzter Minute. Verlinkte Inhalte Landesliga Nordwest TSV Karlburg TSV Abtswind Großbardorf Haibach + 14 weitere

Ein tor- und ereignisreicher 18. Spieltag liegt hinter der Landesliga Nordwest. Während Haibach den Spitzenreiter stürzte, feierten Hain, Frammersbach und Schweinfurt wichtige Siege. Abtswind bleibt Großbardorf nach Punkten gleichauf, während es im Tabellenkeller weiter eng zugeht.



Ein wahres Spektakel erlebten die Zuschauer in Hain. Die Gastgeber erwischten einen Traumstart: Daniel Meßner (2.) und Elia Umscheid (5.) brachten die DJK früh mit 2:0 in Führung. Doch der TuS Leider antwortete entschlossen – Arwed Kellner (10.) und Sven Bolze (23.) glichen aus, ehe Kellner per Foulelfmeter (40.) sogar zur 3:2-Gästeführung traf. Nach dem Seitenwechsel kippte das Spiel erneut: Meßner traf zweimal vom Punkt (55., 73.) und avancierte mit seinem Dreierpack zum Matchwinner. Hain sichert sich mit großem Kampfgeist drei wichtige Punkte im Abstiegskampf.



Dampfach konnte im Kellerduell endlich wieder jubeln. Dominik Reiser (23.) brachte die Gastgeber in Führung, doch Noah Büchner (32.) glich für Mönchröden aus. Nur wenige Minuten später stellte Luca Zeiß (36.) den späteren Endstand her. In einer intensiven zweiten Hälfte verteidigte die DJK mit Leidenschaft und rettete den knappen Vorsprung über die Zeit. Kurz vor Schluss sah Christopher Gonnert noch die Rote Karte (95.), was den Erfolg aber nicht mehr gefährdete.



Im Duell zweier fränkischer Traditionsvereine behielt Schwebenried/Schwemmelsbach knapp die Oberhand. Justin Ziegler brachte die Gastgeber in der 26. Minute in Front, doch Markus Mjalov (64.) sorgte für den Ausgleich. Nur zwei Minuten später schlug Firas Mahmoud (66.) zurück und markierte den Siegtreffer für die DJK, die damit auf Rang neun klettert. Fuchsstadt bleibt dagegen weiter im Tabellenkeller gefangen.



Die Freien Turner entschieden ein hart umkämpftes Match in der Nachspielzeit für sich. Bad Kissingen legte durch Luka Maric (6.) stark los, doch Dominik Popp verwandelte kurz darauf einen Foulelfmeter zum 1:1 (21.). In einer ausgeglichenen Partie sorgte schließlich Andreas Kundmüller in der 92. Minute für den umjubelten Siegtreffer. Damit festigt die FT ihren Platz im oberen Mittelfeld, während der FC 06 wichtige Punkte im Rennen um den Klassenerhalt liegen lässt.



Haibach gelang die Überraschung des Spieltags: Mit einer konzentrierten Defensivleistung und hoher Effizienz bezwang die Alemannia Tabellenführer Großbardorf. Niklas Rothenbücher (39.) erzielte das Tor des Tages per Kopf nach einer Standardsituation. Großbardorf drückte nach dem Rückstand, fand aber kein Durchkommen gegen die gut organisierte Haibacher Hintermannschaft. Durch den Erfolg schiebt sich Haibach auf Platz fünf vor.



Im Duell zweier Spitzenmannschaften setzte sich Abtswind knapp durch. Adrian Dußler (25.) traf früh für die Gäste, ehe Sebastian Fries per Elfmeter (62.) den Ausgleich erzielte. Trotz Unterzahl – Max Hillenbrand sah in der 61. Minute Gelb-Rot – zeigte Abtswind Moral. Joker Jonas Enzmann markierte kurz vor Schluss (86.) den entscheidenden Treffer. Cedric Fenske wurde in der Schlussphase ebenfalls mit Gelb-Rot vom Platz gestellt. Mit dem Auswärtssieg bleibt Abtswind punktgleich mit Großbardorf an der Tabellenspitze.



Frammersbach feierte einen souveränen Heimsieg gegen das Schlusslicht. Binnen drei Minuten sorgten Hannes Merz (17.) und Johan Brahimi (18.) für eine schnelle 2:0-Führung. Felix Deißenberger (30.) verkürzte für Rimpar, doch Patrick Amrhein verwandelte einen Foulelfmeter (40.) zum 3:1-Endstand. Der TuS verschafft sich damit etwas Luft im Tabellenkeller, während Rimpar weiter abgeschlagen bleibt.



Eisingen kehrte nach Rückstand auf die Siegerstraße zurück. Jannis Thein eröffnete per Elfmeter (2.), doch Kevin Wige glich ebenfalls vom Punkt aus (9.). Danach übernahm der Aufsteiger das Kommando: Thein (32., 65.) und Hannes Schöner (56.) stellten auf 4:1, ehe Leon Holzheid (90.+1) für den Endstand sorgte. Mit dem Erfolg springt Eisingen in die obere Tabellenhälfte.



In einer intensiven, aber torlosen Partie teilten sich beide Teams die Punkte. Vatan Spor verteidigte kompakt und ließ dem Tabellenzweiten aus Bamberg nur wenige Möglichkeiten. Auf der Gegenseite fehlte den Hausherren in der Offensive die letzte Präzision. Mit dem Punktgewinn verbessert sich Aschaffenburg leicht im Kampf um den Klassenerhalt, während Bamberg im Titelrennen etwas Boden verliert.