Haibach festigt den Relegationsplatz

Ein hartes Stück Arbeit musste der SV Haibach beim heutigen Nachholspiel bei der Kreisliga-Reserve in Steinach verrichten. Wie schon in den Spielen zuvor konnte das Trainerduo Kronfeldner/Fuchs nur eine ersatzgeschwächte Mannschaft auf das Spielfeld schicken. Steinach hingegen verstärkte sich mit einigen Spielern aus dem Kreisligakader, in der Hoffnung, den schwarz/roten ein Bein stellen zu können. Ein weiteres Manko am heutigen Tag war das viel zu kleine Spielfeld, was für den schnellen Angriffsfußball der Haibacher absolutes Gift war. Steinach stand von Beginn an tief gestaffelt in der Abwehr und versuchte, wenn sich die Möglichkeit ergab, mit schnellen Vorstößen die Abwehr der Haibacher zu überlisten. Bereits in der 16. Minute war man mit dieser Taktik erfolgreich und konnte durch Nico Falter mit 1:0 in Führung gehen. Die Kronfeldner-Elf ließ sich von diesem Rückstand aber keinesfalls beirren, weil man erkannte, dass am heutigen Tag das spielerische Können fehl am Platz ist und man nur über den Kampf erfolgreich sein konnte. Mit einem Doppelpack kurz vor der Halbzeit konnte man das Spiel schließlich zu seinen Gunsten drehen. In der 45. Minute stand Niki Urban goldrichtig und verwandelte die Vorlage von Stephan Mühlbauer mit dem Kopf zum verdienten 1:1 Ausgleich und in der Nachspielzeit konnte Moritz Matschoss seine Farben in Führung bringen.