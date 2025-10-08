Haibach-Coup: Pokal-Aus für Ruhmannsfelden

Bitterer Abend für die SpVgg Ruhmannsfelden, die sich trotz einer weitestgehend überlegen geführten Partie im Pokal-Viertelfinale des Fußballkreis Ost dem Kreisligisten SV Haibach mit 1:2 (0:0) geschlagen geben mussten. 150 Zuschauer sahen bei schwierigen Platzbedingungen ein intensiv geführtes Match, bei dem die Gäste nahezu ohne ihre komplette Offensivabteilung - unter anderem mussten die beiden Torjäger Felix Brunner und Fabian Schiller passen - antreten mussten. Doch auch die Hausherren konnten nicht ihre stärkste Formation aufbieten und mussten den Ausfall von Goalgetter Stephan Mühlbauer kompensieren. Nach einer torlosen ersten Hälfte ging der SVH in der 57. Minute durch Andreas Mühlbauer in Führung. Moritz Klostermeier, der in der Schlussphase nach einem harten Einsteigen mit Rot vom Platz flog, erzielte wenig später (61.) den Ausgleich. Doch die Rainer-Elf schlug zurück und Benedikt Kerscher markierte den 2:1-Siegtreffer (67.).





Markus Rainer (Trainer SV Haibach): "Auf einem schwer bespielbaren Rasen war es eine sehr umkämpfte Partie. Ruhmannsfelden haben viele Stammspieler gefehlt, deshalb weiß ich den Sieg genau einzuschätzen, auch wenn uns auch ein paar Leute gefehlt haben. In der ersten Halbzeit hatten die Gäste mehr vom Spiel, wir allerdings die besseren Chancen. Im zweiten Durchgang hat Ruhmannsfelden noch mehr das Kommando übernommen, wir konnten aber nach einer Standardsituation in Führung gehen und nach dem schnellen Ausgleich noch einen Konter setzen. Dann haben wir nur mehr wenig zugelassen und am Ende war es kein unverdienter Erfolg."





Jochen Freidhofer (Trainer SpVgg Ruhmannsfelden): "Ein hartumkämpftes Spiel haben wir leider sehr knapp verloren. Unsere Abspiele im offensiven Drittel waren viel zu ungenau und es fehlte die letzte Konsequenz, um Tore machen zu können. Für mich persönlich sehr ärgerlich, aber wenn man die Umstände alle in Betracht zieht, dann ist das Ausscheiden erklärbar. Nicht zum ersten Mal in dieser Saison heißt es für uns: Mund abputzen und am Samstag eine Reaktion zeigen."