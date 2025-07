Der SV Hahnbach (rechts) dominierte das Gemeindederby gegen Ursulapoppenricht. – Foto: Richard Weigert

Hahnbachs »völlig verrückter« 7:1-Derbysieg – Furth siegt 5:0 Bezirksliga Nord, der Freitag: SG Chambtal hadert mit knapper Heimniederlage gegen Inter Amberg +++ Nullnummer bei Weiden-Ost

Was für ein Ergebnis, was für eine Machtdemonstration! Am verregneten Freitagabend zerpflückte der SV Hahnbach im Gemeindederby die SF Ursulapoppenricht satt mit 7:1. Den Hahnbachern dürfte ein spaßiges Kirwa-Wochenende bevorstehen. Einen deutlichen Heimsieg landete auch der FC Furth im Wald, der Mitaufsteiger SpVgg Schirmitz mit 5:0 in die Knie zwang. Keine Tore fielen hingegen zwischen dem FC Weiden-Ost und der SpVgg Schirmitz.



Bastian Freisinger (Spielertrainer SV Hahnbach): „Für uns ist es natürlich absolut überragend, am Kirwa-Wochenende so ein Spiel rauszufeuern. Das ist absolut verrückt. Größten Respekt an die Mannschaft, wie sie heute gearbeitet hat, wie sie im Verbund verteidigt hat und wie sie den Matchplan umgesetzt hat. Wir mussten etwas tiefer stehen, um dem Gegner keine Räume zu geben und dann selbst schnell umzuschalten. Das haben wir in überragender Manier geschafft. Wir habe nahezu alles bestraft, was uns der Gegner angeboten hat. Wir sind sehr zufrieden mit dem Saisonstart, aber die Jungs sind hungrig genug, weiterzumachen.“







Tobias Berger (Trainer SG Chambtal): „Von Anfang an war ein richtig gutes Tempo im Spiel. Wir sind gut ins Spiel gekommen. Anschließend spielte sich das Ganze hart umkämpft im Mittelfeld ab. Inter Amberg wurde wenn dann nur über Standards gefährlich, wir haben es richtig gut wegverteidigt. In der zweiten Halbzeit haben wir ein richtig gutes Spiel gemacht und uns zwei, drei gute Chancen herausgespielt. Aus einer sicheren Situation von uns machten wir einen Fehler und liefen in einen Konter. Das wurde sofort bestraft. Am Ende sehr bitter. Was wir uns vorwerfen müssen ist, dass wir nicht konsequent genau vor dem gegnerischen Tor waren. Nichtsdestotrotz war es eine richtig gute Mannschaftsleistung. Darauf können wir aufbauen.“







Fabian Hirmer (Trainer SpVgg Schirmitz): „Wie das Ergebnis widerspiegelt, war es eine verdiente Niederlage. Wir sind mit Köpfen noch nicht in der Bezirksliga angekommen. Entschuldigen muss man sich heute bei unseren Fans, die eine lange Auswärtsfahrt auf sich genommen haben.“







Philipp Siegert (Trainer FC Weiden-Ost): „Die erste Halbzeit verlief Torchancen-arm. Beide Teams ließen wenig zu. In der zweiten Hälfte konnten wir uns bei unserem Keeper Eric Schlesinger bedanken; Wernberg hatte hier die ein oder andere gute Einschussmöglichkeit. Ab der 70. Minute kamen wir wieder besser ins Spiel und haben wieder besser dagegengehalten. Hintenraus wurde es wild. Aktuell hakt es bei uns vor allem ein wenig in der Offensive. Von der Mentalität war das aber top. In Summe nehmen wir den Punkt gerne mit gegen einen vor allem in der zweiten Halbzeit sehr starken Gegner.“



Bastian Lobinger (Spielertrainer FC Wernberg): „Prinzipiell eine gute Leistung von uns. Bis zur 80. Minute haben wir nichts zugelassen. Leider haben wir es verpasst, nach der Pause bei fünf guten Chancen in Führung zu gehen. In der Schlussphase wurde das Spiel wild und es hätte jeder gewinnen können. Es fühlt sich irgendwie nach zu wenig an, aber es ist unterm Strich ein Unentschieden auswärts gegen Weiden-Ost. Nächste Woche gilt es an diese Leistung anzuknüpfen und sich dann zu belohnen.“