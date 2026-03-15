Hahnbach zieht nach – Pfreimd neuer Vierter – Chambtal erfüllt Pflicht

Nach einer heiklen Anfangsphase nahm Pfreimd (in Grau, hier eine Szene aus dem Hinspiel) gegen Weiden-Ost die Zügel in die Hand. – Foto: Norbert Meyer

Drei Spiele, drei Favoritensiege. Die Sonntags-Begegnungen in der Bezirksliga Nord fanden erwartbare Ausgänge. Der Tabellendritte SV Hahnbach zog mit einem 1:0-Heimerfolg gegen die SpVgg Vohenstrauß nach – das Führungsduo war ja bereits tags zuvor erfolgreich gewesen. Von Platz 6 auf 4 gesprungen ist die SpVgg Pfreimd. Die Hartlich-Crew zeigte zu Hause eine abgezockte und reife Leistung und ließ den FC Weiden-Ost mit 3:0 abblitzen. „Unten“ musste Schlusslicht SpVgg Schirmitz die 20. Niederlage im 21. Spiel hinnehmen. Bei der 0:4-Heimniederlage gegen den SG Chambtal – sie holt ganz wichtige Punkte gegen den Abstieg – waren die Schirmitzer letztlich weit entfernt von einem möglichen ersten Saisonsieg.



Bastian Freisinger (Trainer SV Hahnbach): „Wie zu erwarten war es ein recht zerfahrenes Spiel mit wenig spielerischen Akzenten. Wir haben etwas gebraucht, um ins Spiel reinzukommen und den Kampf anzunehmen. Bei einem Pfostentreffer des Gegners hatten wir Glück. In der zweiten Halbzeit haben wir ein paar Anpassungen vorgenommen und haben es fortan deutlich besser gemacht: Wir waren nun deutlicher aktiver und hatten die besseren Torchancen. Irgendwo war dann klar, dass die Mannschaft, die ein Tor schießen wird, höchstwahrscheinlich auch gewinnen wird. Das waren Gott sei Dank wir. Wir hatten keine einfache Woche mit etlichen Kranken – dementsprechend sind wir überglücklich über diesen Heimerfolg.“







Michael Hartlich (Trainer SpVgg Pfreimd): „Weiden-Ost hat zu Beginn sehr hoch gepresst und wir haben ein bisschen Zeit gebraucht, um ins Spiel zu kommen. Ab dem Zeitpunkt waren wir dann aber die spielbestimmende Mannschaft und haben verdientermaßen die Tore gemacht. Die zweite Halbzeit haben wir sehr reif gespielt und wenig bis gar nichts zugelassen. Wenn wir unsere Spielzüge noch besser zu Ende spielen, können wir durchaus noch zwei, drei Tore mehr machen. Ein verdienter Sieg.“







Tobias Berger (Trainer SG Chambtal): „Erst einmal sind wir natürlich sehr glücklich über den heutigen Sieg. Wir wollten von Anfang an kompakt sein und Zweikämpfe gewinnen. Das ist sehr gut gelungen. Wir sind gut ins Spiel gekommen, hatten immer wieder gute Aktionen und haben deshalb verdient gewonnen.“