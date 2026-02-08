Hahnbach zieht junge Neuzugänge an Land

Simon Madl (links) und Paul Raum haben dem SV Hahnbach ihre Zusage gegeben. – Foto: Verein

Vom SV Etzlwang wagt der 20-jährige Paul Raum den Sprung in die Bezirksliga. Raum könne in der Offensive verschiedene Positionen einnehmen. Er verfüge über eine gute Technik, Übersicht und einen guten Torabschluss, so die Verantwortlichen. Ebenfalls aus der Kreisklasse kommt Simon Madl nach Hahnbach. Der 24-Jährige ist seit Jahren Leistungsträger beim SC Germania Amberg und möchte jetzt die Chance beim SVH nutzen, die ein oder andere Liga höher zu spielen. Madl kann man durchaus als Allrounder bezeichnen, da er bereits auf verschiedenen Positionen sein Können gezeigt hat. Darüber hinaus haben mit Johannes Pesold, Elias Rösl und Johannes Graf drei Spieler aus der eigenen U19 zugesagt, auch im Seniorenbereich für die Hahnbacher zu spielen.



„Wir freuen uns sehr, dass sich Paul Raum und Simon Madl für einen Wechsel zum SV Hahnbach entschlossen haben. Wir sind schon seit Längerem mit beiden Spielern in Kontakt und jetzt hat es endlich funktioniert. Wir sind davon überzeugt, dass beide sowohl sportlich als auch menschlich hervorragend in unsere Mannschaft passen und sich schnell in unsere Mannschaft integrieren werden“, so der sportliche Leiter Thorsten Baierlein. Mit den Planungen für die neue Saison sei man relativ weit: „Der Großteil der Mannschaft hat bereits für die neue Saison zugesagt. Das ein oder andere Fragezeichen besteht noch, aber auch weitere Neuzugänge sind noch möglich bzw. sind wir weiterhin bestrebt, unseren Kader zu verstärken. Sehr erfreut sind wir auch darüber, dass wir wieder drei Jungs aus der eigenen U19 in den Seniorenbereich übernehmen können“, informiert Baierlein.



