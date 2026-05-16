Hahnbach zieht in die Landesliga-Relegation ein – Upo siegt 10:0

Etappenziel erreicht: Der SV Hahnbach ist Vizemeister der Bezirksliga Nord und kämpft ab nächster Woche in der Relegation um den Aufstieg. – Foto: Baierlein

Eine Entscheidung stand noch aus in der Bezirksliga Nord. Wer würde sich zum Vizemeister küren und in die Relegation zur Landesliga einziehen? Die Antwort: der SV Hahnbach! So richtig Spannung wollte am finalen Spieltag nicht aufkeimen. Denn der Tabellenzweite erspielte sich in Arnschwang eine Zwei-Tore-Halbzeitführung und ließ in der Folge nichts mehr anbrennen. Beim 2:0 blieb es dann auch zugunsten der seriös auftretenden Hahnbacher, für die diese Saison also noch etwas weitergeht. Spannend wurde es auch deshalb nicht, weil sowohl der Rangdritte FC Wernberg (2:4 gegen die SG Chambtal) als auch der Vierte SpVgg SV Weiden II (2:5 in Schlicht) klare Niederlagen bezogen. Ins Auge stach ein zweistelliger Sieg. Torhungrige Sportfreunde Upo verabschiedeten sich mit einem fulminanten 10:0-Kantersieg gegen Absteiger Schirmitz in die Sommerpause. Weitere Stimmen folgen.



Erich Hartl (Trainer DJK Arnschwang): „Mit dem letzten Aufgebot haben wir in der ersten Halbzeit versucht dagegenzuhalten. Nach dem ersten Gegentor hatten wir ein, zwei gute Chancen auf den Ausgleich, die wir vergeben haben. Das Hahnbacher 2:0 kurz vor der Halbzeit war der der Genickbruch. In der zweiten Halbzeit hat der Gegner ein bisschen das Spiel verwaltet. Nichtsdestotrotz hatten wir eigentlich keine Chance mehr, das Spiel irgendwie noch zu drehen. Ein verdienter Sieg für Hahnbach.“



Bastian Freisinger (Spielertrainer SV Hahnbach): „Wir haben jene Seriosität an den Tag gebraucht, die es in solchen Spielen braucht. Über 90 Minuten waren waren wir konzentriert. Wir waren von Anfang an vollfokussiert und präsent, haben uns Chancen herausgespielt. Ein hochverdienter Sieg. Riesenkompliment, in solch einer Situation diese Coolness zu bewahren und das Spiel so sauber runterzuspielen. Wir sind überglücklich und wahnsinnig stolz auf das, was wir bisher erreicht und geleistet haben. Jetzt freuen wir uns auf alles, was noch kommt.“







Bastian Lobinger (Spielertrainer FC Wernberg): „Es war ein etwas gebrauchter Tag. In der ersten Halbzeit haben wir es verpasst, aus sieben oder acht guten Möglichkeiten mehr als nur ein Tor zu machen. Dann mussten wir nach einem individuellen Fehler und einem Freistoß sogar mit einem Rückstand in die Kabine gehen. Die zweite Halbzeit war insgesamt keine gute Leistung von uns. Wir konnten zwar ausgleichen, waren danach aber zu wild und haben das Spiel am Ende verdient verloren. Schade — das war heute definitiv eine unserer schwächeren Leistungen. Abschließend kann man trotzdem sagen, dass wir eine sehr gute Saison gespielt haben. Wir mussten im Laufe der Saison viele Ausfälle verkraften und stehen am Ende des Tages trotzdem auf Platz drei. Darauf können wir stolz sein.“



Tobias Berger (Trainer SG Chambtal): „Nachdem der Abstieg letzte Woche leider feststand, haben wir heute nochmals Charakter gezeigt und ein sehr gutes Spiel geliefert. Die ganze Saison hinweg hatten wir immer wieder enorme Ausfälle zu verkraften. Dennoch haben wir uns nie aufgegeben und haben immer weitergekämpft. Daher freut es mich für die Mannschaft, dass wir die Saison heute mit einem Sieg abgeschlossen haben.“









Diese Partien hatten nur noch statistischen Wert:







Roman Reinhardt (Sportlicher Leiter FC Amberg): „Nach der langen Saison muss man der Mannschaft ein solches Spiel auch mal zugestehen. Glückwunsch an Vohenstrauß. Nach dem Spiel am Montag gegen Kareth-Lappersdorf freuen wir uns auf die Pause. Im Gesamten war es eine tolle Saison der Jungs. Gerade nach dem Abstieg so wieder als Mannschaft zusammenzukommen und die Saison zu 'ziehen', war nicht leicht.“







Ibrahim Devrilen (Trainer TSV Tännesberg): „Im Großen und Ganzen war es für beide Seiten ein sehr zähes Spiel. Wir hatten erneut genügend Torchancen, um noch ein zweites oder drittes Tor nachzulegen, konnten diese jedoch nicht nutzen. In der zweiten Halbzeit, als wir gedanklich nicht mehr ganz frisch waren, mussten wir schließlich den Ausgleich hinnehmen. Damit beenden wir eine lange und kräftezehrende Saison, in der wir auch häufig mit personellen Problemen zu kämpfen hatten. Umso mehr freuen wir uns darauf, im Sommer erneut in der Bezirksliga angreifen zu können. Viel Erfolg an Inter Bergsteig Amberg in der Relegation!“















