Hahnbach will bis zum Schluss vorne mitmischen Wie schon in den vergangenen Jahren ist die Baierlein-Truppe erneut ein heißer Kandidat auf das Erreichen eines der beiden ersten Tabellenplätze

Nach zwei dritten, einem zweiten und in der Saison 2017/18 sogar dem ersten Platz in den letzten vier Spielzeiten (man verzichtete damals auf den Aufstieg) ging der SV Hahnbach auch optimistisch in die aktuell pausierende Punkterunde 2022/23. Wie in jedem der letzten Jahre zählten die Experten die Gelb-Schwarzen erneut zum Kreis der Mannschaften, die um die Aufstiegsplätze mitbuhlen.

Und natürlich hegten auch die Verantwortlichen des SVH den Wunsch, wieder im Kreise der „Creme de la Creme“ der Bezirksliga Nord ein gewichtiges Wort mitzureden. Mit dem Verlauf der Vorbereitung zeigte sich Trainer Thorsten Baierlein dann auch zufrieden, wenngleich auch nie der gesamte Kader zur Verfügung stand. Die Neuzugänge Franz Geilersdörfer (SG Ursulapoppenricht/Gebenbach II), Ludwig Semmler (TuS Hohenburg) und Martin Koller (eigene U19) stellten ihr Können unter Beweis und wurden schnell integriert.

Den Saisonauftakt hatte man sich beim SVH dann allerdings anders vorgestellt. Mit einer 1:3-Niederlage gegen die SpVgg Vohenstrauß und einem folgenden 1:2 in Grafenwöhr setzte die Elf um Kapitän Michael Hefner den Start in die neue Spielzeit quasi in den Sand. Erst ein deutliches 4:0 gegen den SV Schwarzhofen ließ die Hahnbacher den Bock endlich umstoßen und sie in den „Zug nach oben“ einsteigen. Es folgten äußerst erfolgreiche Wochen – unterbrochen durch ein 2:4 in Chambtal – mit unter anderem einem 2:2 beim souveränen Spitzenreiter in Luhe-Wildenau, einem 2:1 gegen die Bayernligareserve aus Weiden und einem 2:0 gegen den 1. FC Schlicht, den man übrigens Anfang September auch mit einem deutlichen 4:1 aus dem Totopokal geworfen hatte.

Mitte bis Ende Oktober nahmen sich die Baierlein-Schützlinge dann eine „schöpferische Pause“, Niederlagen gegen den Aufsteiger FC Weiden-Ost und zuhause gegen die SV Grafenwöhr, sowie ein Remis in Vohenstrauß kosteten wichtige Punkte im Bemühen, an Spitzenreiter Luhe-Wildenau dranzubleiben. Zwei Dreier in Schwarzhofen und gegen Detag Wernberg sorgten schließlich für einen versöhnlichen Jahresabschluss und zudem auch für Perspektiven für die am 12. März beim FC Ränkam beginnende Restrückrunde. Platz 3 mit drei Punkten Rückstand auf „Vize“ 1. FC Schlicht, sowie deren sechs Zähler auf den Ligaprimus aus Luhe-Wildenau eröffnet den Hahnbachern noch alle Möglichkeiten, einen der beiden begehrten Aufstiegsplätze am Ende zu erreichen.

In einem Interview mit FuPa zeigt sich Coach Thorsten Baierlein, der nach Saisonende seine Zelte in Hahnbach abbrechen wird, mit dem bislang Erreichten sehr zufrieden. Sein Ziel ist es natürlich, sich mit einer möglichst guten Platzierung von den Gelb-Schwarzen zu verabschieden.



Thorsten, bewerte bitte kurz den bisherigen Saisonverlauf, seid ihr zufrieden?

Thorsten Baierlein (46): Wir sind mit dem bisherigen Saisonverlauf sehr zufrieden. Die unnötigen Niederlagen gegen Weiden-Ost und Chambtal haben eine noch besseres Abschneiden verhindert. Aber ansonsten hat die Mannschaft wirklich wieder guten und erfolgreichen Fußball gezeigt.



Was habt ihr euch für die Restrückrunde vorgenommen?

Wir wollen wie immer jedes Spiel gewinnen und werden weiter versuchen, das Maximum herauszuholen. Das Positive beim SV Hahnbach ist, dass wir keinerlei Druck haben und unbedingt eine bestimmte Platzierung erreichen müssen. Aber natürlich haben wir den Ehrgeiz, möglichst weit vorne in der Tabelle zu landen.



Wird es im Winter personelle Veränderungen geben?

Christoph Dietrich stößt nach seiner Pause wieder zur Mannschaft und wird unserem Spiel sicherlich guttun. Leider fällt Luis Rösch mit einem Kreuzbandriss noch längere Zeit aus. Externe Neuzugänge wird es keine geben.



Wann beginnt die Vorbereitung und wie wird sie in groben Zügen aussehen?