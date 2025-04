Hahnbach vs. Haselmühl - Hauen und Stechen um einen Rele-Rang

"Trotz angespannter Personallage bleiben wir fokussiert. Die Mannschaft will den Schwung aus dem Freudenberg-Spiel mitnehmen und weiter mutig auftreten. Gegen Schmidmühlen wird es kein leichtes Spiel, aber wir sind bereit und geben weiterhin Vollgas", sagt Hubert Heckmann von Trainerteam der Gäste.

Vier Spieltage vor Saisonende führen die Sportfreunde die Tabelle mit einem Punkt Vorsprung an, haben allerdings ein Spiel mehr als der Konkurrent aus Rieden absolviert. Die Rechnung ist ganz einfach: Möchte die Seitz-Elf die Chance wahren, am 10. Mai auf der obersten Stufe des "Stockerls" zu stehen, muss sie die restlichen Partien gewinnen. So ist die Marschrichtung gegen den Tabellenvierten klar, alles andere, als der achte Heimdreier darf nicht zählen. Nach einem beeindruckenden 5. Rang als Aufsteiger in der letzten Saison, sieht es so aus, als könne man diesen Tabellenplatz in der laufenden Spielzeit noch toppen. Zum Ligaprimus reist man als Außenseiter mit Personalsorgen, was nicht heißt, dass man dort chancenlos ist. Mut machen soll auch das Ergebnis des Hinspiels, als man "Upo" am Rande einer Niederlage hatte, ehe ein spätes Gegentor in der Nachspielzeit noch für ein 3:3 in einer denkwürdigen Partie sorgte.

"Nach dem verdienten Sieg letzte Woche in Königstein ist die Stimmung in der Mannschaft sehr gut. Wir gehen die Aufgabe gegen Rosenberg voller Selbstbewusstsein an und freuen uns auf ein spannendes Spiel am Ostermontag. Wir werden alles dafür tun, um an die Leistung vom letzten Spieltag anzuknüpfen. Wichtig wird sein, eine gute Körpersprache und Mentalität auf den Platz zu bekommen. Wir wollen die Serie von mittlerweile fünfzehn ungeschlagenen Spielen unbedingt fortsetzen", sagt der Spielertrainer des Tabellenführers, Sven Seitz.

"Am Montag erwartet uns der Tabellenführer, was ein hartes Stück Arbeit bedeuten wird. Die Personalsituation ist derzeit katastrophal, dennoch werden wir eine schlagkräftige Mannschaft aufbieten können, welche mit etwas Glück imstande ist, für eine Überraschung zu sorgen", so Gästespielertrainer Christoph Bäumler.