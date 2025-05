Hahnbach verstärkt sich namhaft & verjüngt den Kader

Mit Patrick Geilersdörfer (35) und Manuel Plach (37) beenden zwei Urgesteine des SVH ihre aktive Karriere. Tobias Hüttner wagt die ersten Schritte im Trainerbereich. Der 32-Jährige geht als spielender Co-Trainer zum SV Kauerhof, will sich beim Kreisklassisten nochmal weiterentwickeln. Außerdem verlassen Simon Heller (34), der Spielertrainer beim Kreisklassisten SV Etzelwang wird, Ramon Morkus (26, zur SG Upo/Gebenbach II) und Christian Lederer (35) als weiterer Karriere-Beender den SVH. „Das sind alles verdiente Spieler, die uns jahrelang – zum Teil 12, 13 Jahre – geprägt haben und in den letzten Jahren mitverantwortlich waren, dass wir so erfolgreich waren und sogar am Landesliga-Aufstieg gekratzt haben“, so Christian Seifert aus der sportlichen Leitung.



Auf der Zugangs-Seite steht neben Rückkehrer Bastian Freisinger – der Gebenbacher Bayernliga-Akteur ist bekanntlich Hahnbachs neuer Spielercoach – Kilian Heldmann (23) und Youngster Nick Hartmann (19). Heldmann wechselt vom bisherigen Ligakonkurrenten SV Grafenwöhr nach Hahnbach, sammelte bei der DJK Ammerthal und beim FC Amberg schon höherklassige Erfahrung. Hartmann wagt den Sprung vom Süd-Kreisklassisten 1. FC Neukirchen in die Bezirksliga. „Nick ist ein junger und talentierter Defensivspieler, der in der Jugend eine gute Ausbildung genossen hat und bei uns den nächsten Entwicklungsschritt in der Bezirksliga gehen will. Kilian ist auch noch jung, bringt höherklassige Erfahrung mit und passt vom Charakterlichen perfekt ins junge Team“, skizziert Seifert die neuen Spieler.



Zu den drei externen Zugängen kommen zahlreiche Youngsters, die aus der eigenen A-Jugend in den Erwachsenenbereich vorstoßen und dort dem SV Hahnbach treu bleiben. Neun Spieler sind es an der Zahl. Wer schlussendlich den Sprung ins Bezirksligateam schafft, wird sich herausstellen. In jedem Fall kann sich ein jeder über gute Leistungen in Spiel und Training für Höheres empfehlen. „Generell werden wir nächste Saison eine relativ junge Mannschaft haben, der Kader soll einen jüngeren Anstrich erhalten“, erklärt Christian Seifert mit Blick aufs große Ganze.