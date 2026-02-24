Hahnbach verpflichtet jungen Defensiv-Allrounder

Luca Roth ist der dritte Sommer-Neuzugang beim SV Hahnbach. – Foto: Verein

Nord-Bezirksligist SV Hahnbach kann den nächsten Neuzugang für die Saison 2026/27 vermelden. Vom Amberger Kreisklassisten SC Germania wechselt der 21-jährige Luca Roth zum SVH. Roth wurde im Nachwuchs des SV Raigering ausgebildet, spielte dort unter anderem in der U19 zwei Saisons in der Landesliga. Anschließend wechselte er zur Germania und entwickelte sich beim Kreisklassisten schnell zum Leistungsträger. Jetzt möchte der junge Defensiv-Allrounder den nächsten Schritt machen und sieht beim SV Hahnbach den passenden Ort dafür, sich weiterzuentwickeln.

Sportlicher Leiter Thorsten Baierlein zeigt sich sehr erfreut über die Verpflichtung des jungen, ehrgeizigen Spielers: „Ich kenne Luca seit seiner Jugend in Raigering und verfolge seitdem seine Entwicklung. In unseren Gesprächen konnten wir Luca relativ schnell von dem Weg des SV Hahnbach überzeugen. Wir sind sehr froh darüber, dass Luca sich trotz anderer Anfragen bewusst für uns entschieden hat. Wir sind davon überzeugt, dass Luca sich schnell bei uns einleben und eine Verstärkung für unsere Mannschaft sein wird. Eine große Stärke von Luca Roth ist, dass er im Defensivbereich flexibel einsetzbar ist“, so Baierlein über den dritten Sommer-Neuzugang nach Paul Raum und Simon Madl. Letzterer ist übrigens ein Teamkollege Roths bei Germania Amberg.



Die aktuelle Vorbereitung des SV Hahnbach läuft insgesamt zufriedenstellend. Wenngleich das Training aufgrund der Platzverhältnisse bislang nur sehr eingeschränkt möglich war. Die Mannschaft arbeite, berichten die Verantwortlichen, trotz dieser schwierigen Verhältnisse sehr hart an sich und zeige große Leistungsbereitschaft. Die Leistungen in den Vorbereitungsspielen waren trotz einiger fehlender Spieler durchaus ansprechend, so dass der Drittplatzierte der Bezirksliga Nord positiv dem Start der Restsaison entgegensieht. Am kommenden Samstag testet man beim Kreisliga-Ersten SV Raigering.