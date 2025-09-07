Aboubacar Fanneh und der SV Inter Bergsteig Amberg gaben in Pfreimd eine Zwei-Tore-Führung aus der Hand und verloren am Ende deutlich. – Foto: Pohsygraphix

Hahnbach übernimmt die Pole – Pfreimd klatscht Inter weg Bezirksliga Nord, der Sonntag: Lindner-Tor setzt Schlusslicht Schirmitz ganz spät k.o. +++ Tännesberg gewinnt das Derby gegen Vohenstrauß

In der Bezirksliga Nord hat der SV Hahnbach die unfreiwillige Spielpause des bisherigen Klassenprimus SpVgg SV Weiden II ausnutzen können. Freisinger, Stiegler und Konsorten entschieden am Sonntag ein umkämpftes Heimspiel gegen Weiden-Ost knapp mit 3:2 für sich, und übernehmen vorerst wieder die Tabellenführung.



Kurios lief's in Pfreimd. Die Gäste des SV Inter Bergsteig Amberg gingen rasch mit 2:0 in Front, ehe sich der Wind drehte. Und zwar komplett. Die SpVgg traf ein halbes Dutzend Mal zum 6:2-Heimsieg. Auf heimischem Geläuf erfolgreich waren auch der TSV Tännesberg (4:2 gegen Vohenstrauß) und der Rangvierte 1.FC Schlicht (4:0 gegen Chambtal). Unterdessen reichte dem FC Wernberg ein Last-Minute-Tor von Christoph Lindner zu einem 1:0-Auswärtserfolg beim kampfstarken, aber glücklosen Tabellenletzten SpVgg Schirmitz. Zur Stunde stehen sich noch die DJK Arnschwang mit Neu-Trainer Erich Hartl und der FC Amberg gegenüber.



André Klahn (Spielertrainer TSV Tännesberg): „Daheim ungeschlagen bleiben war unser Ziel und das haben wir auch geschafft. Wir gingen zu Recht mit 1:0 in Führung. Ab diesem Zeitpunkt haben wir das Spiel aber komplett an Vohenstrauß abgegeben. Der Gegner hat nun das Spiel gemacht, sehr guten Fußball gespielt und verdient ausgeglichen. Dann gab es einen Kipppunkt mit einer gelb-rote Karte gegen Vohenstrauß. Ab dann war es wieder in unserer Hand. Wir haben sehr guten Fußball gespielt, haben sie sehr gut unter Druck gesetzt und die nötigen Tore geschossen. Der Sieg war absolut verdient und ich bin stolz auf meine Jungs, die 90 Minuten durchmarschiert sind.“



Martin Schuster (Trainer SpVgg Vohenstrauß): „Wir haben zu Recht verloren. Die rote Karte gegen uns war sicherlich der Knackpunkt. Es ist ein No-Go, wie wir uns da verhalten. Wir bekommen zu einfach gelbe Karten und da kannst du bei einem Gegner wie Tännesberg einfach nicht bestehen. Spielerisch lief es auf einer Augenhöhe, da haben wir auch zu zehnt mitgehalten, aber der Mann weniger macht natürlich schon einen Unterschied. Die vier Gegentore können verteidigt werden, aber da muss man konsequenter verteidigen. Jetzt müssen wir das abschütteln und versuchen, nächste Woche daheim wieder drei Punkte zu holen.“









Bastian Freisinger (Spielertrainer SV Hahnbach): „Wir kamen sehr gut ins Spiel rein, hatten mehr vom Spiel und gingen folgerichtig in Führung. Weiterhin waren wir spielbestimmend und legten das 2:0 nach. Dann hatten wir eine Phase, in der wir etwas passiver wurden, etwas tiefer gestanden sind und unsere Positionen nicht mehr ganz so gehalten haben. Hier kassierten wir das 2:1. Wir kamen wieder besser aus der Halbzeit raus, doch bekamen dann den zweiten Nackenschlag in Form des 2:2. Dann haben wir ein paar Minuten gebraucht, um uns zu sammeln und waren nun auch wieder die aktivere Mannschaft. In den letzten 20 Minuten haben wir alles wegverteidigt. Der Heimsieg geht in Ordnung.“









Nikolei Dürberck (Sportlicher Leiter SV Inter Bergsteig Amberg): „Wir sind sehr gut ins Spiel gestartet, haben nach einer Balleroberung im Mittelfeld und einem schnellen Pass nach vorne früh das 1:0 erzielen können. Mit einem schönen Distanzschuss konnten wir auf 2:0 stellen. Bis zur 30. Minute hatten wir so ziemlich die Oberhand, ab dann war Pfreimd drückender und kam verdient zum Anschlusstreffer. Nach der Halbzeit bekamen wir relativ schnell das 2:2 nach einer Ecke und dann auch sofort das 3:2. In der Folge haben wir nicht mehr an die ersten 30 Minuten anknüpfen können und verloren das Spiel verdientermaßen. Wir werden für uns die richtigen Schlüsse daraus ziehen und uns auf den kommenden Gegner vorbereiten, um es da besser zu machen.“

















