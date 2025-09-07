Aboubacar Fanneh und der SV Inter Bergsteig Amberg gaben in Pfreimd eine Zwei-Tore-Führung aus der Hand und verloren am Ende deutlich. – Foto: Pohsygraphix

Hahnbach übernimmt die Pole – FC Amberg vermiest Hartls Einstand Bezirksliga Nord, der Sonntag: Lindner-Tor setzt Schlusslicht Schirmitz ganz spät k.o. +++ Tännesberg gewinnt das Derby gegen Vohenstrauß +++ Inter Amberg bekommt Packung in Pfreimd Verlinkte Inhalte Bezirksliga Nord SG Chambtal Schirmitz Arnschwang Weiden-Ost + 8 weitere

In der Bezirksliga Nord hat der SV Hahnbach die unfreiwillige Spielpause des bisherigen Klassenprimus SpVgg SV Weiden II ausnutzen können. Freisinger, Stiegler und Konsorten entschieden am Sonntag ein umkämpftes Heimspiel gegen Weiden-Ost knapp mit 3:2 für sich, übernehmen vorerst wieder die Tabellenführung. Oben dran bleiben der 1.FC Schlicht und der FC Amberg. Während Schlicht einen klaren 4:0-Heimsieg gegen die SG Chambtal landete, erarbeitete sich der FCA im Abendspiel einen 2:1-Erfolg in Arnschwang. Beim Gastgeber feiert Erich Hartl also keinen geglückten Trainer-Einstand.



Kurios lief's in Pfreimd. Die Gäste des SV Inter Bergsteig Amberg gingen rasch mit 2:0 in Front, ehe sich der Wind drehte. Und zwar komplett. Die SpVgg traf ein halbes Dutzend Mal zum 6:2-Heimsieg. Auf heimischem Geläuf erfolgreich war auch der TSV Tännesberg, der das Derby gegen Vohenstrauß verdient mit 4:2 gewann. Unterdessen reichte dem FC Wernberg ein Last-Minute-Tor von Christoph Lindner zu einem 1:0-Auswärtserfolg beim kampfstarken, aber glücklosen Tabellenletzten SpVgg Schirmitz.



André Klahn (Spielertrainer TSV Tännesberg): „Daheim ungeschlagen bleiben war unser Ziel und das haben wir auch geschafft. Wir gingen zu Recht mit 1:0 in Führung. Ab diesem Zeitpunkt haben wir das Spiel aber komplett an Vohenstrauß abgegeben. Der Gegner hat nun das Spiel gemacht, sehr guten Fußball gespielt und verdient ausgeglichen. Dann gab es einen Kipppunkt mit einer gelb-rote Karte gegen Vohenstrauß. Ab dann war es wieder in unserer Hand. Wir haben sehr guten Fußball gespielt, haben sie sehr gut unter Druck gesetzt und die nötigen Tore geschossen. Der Sieg war absolut verdient und ich bin stolz auf meine Jungs, die 90 Minuten durchmarschiert sind.“



Martin Schuster (Trainer SpVgg Vohenstrauß): „Wir haben zu Recht verloren. Die rote Karte gegen uns war sicherlich der Knackpunkt. Es ist ein No-Go, wie wir uns da verhalten. Wir bekommen zu einfach gelbe Karten und da kannst du bei einem Gegner wie Tännesberg einfach nicht bestehen. Spielerisch lief es auf einer Augenhöhe, da haben wir auch zu zehnt mitgehalten, aber der Mann weniger macht natürlich schon einen Unterschied. Die vier Gegentore können verteidigt werden, aber da muss man konsequenter verteidigen. Jetzt müssen wir das abschütteln und versuchen, nächste Woche daheim wieder drei Punkte zu holen.“









Bastian Freisinger (Spielertrainer SV Hahnbach): „Wir kamen sehr gut ins Spiel rein, hatten mehr vom Spiel und gingen folgerichtig in Führung. Weiterhin waren wir spielbestimmend und legten das 2:0 nach. Dann hatten wir eine Phase, in der wir etwas passiver wurden, etwas tiefer gestanden sind und unsere Positionen nicht mehr ganz so gehalten haben. Hier kassierten wir das 2:1. Wir kamen wieder besser aus der Halbzeit raus, doch bekamen dann den zweiten Nackenschlag in Form des 2:2. Dann haben wir ein paar Minuten gebraucht, um uns zu sammeln und waren nun auch wieder die aktivere Mannschaft. In den letzten 20 Minuten haben wir alles wegverteidigt. Der Heimsieg geht in Ordnung.“









Nikolei Dürberck (Sportlicher Leiter SV Inter Bergsteig Amberg): „Wir sind sehr gut ins Spiel gestartet, haben nach einer Balleroberung im Mittelfeld und einem schnellen Pass nach vorne früh das 1:0 erzielen können. Mit einem schönen Distanzschuss konnten wir auf 2:0 stellen. Bis zur 30. Minute hatten wir so ziemlich die Oberhand, ab dann war Pfreimd drückender und kam verdient zum Anschlusstreffer. Nach der Halbzeit bekamen wir relativ schnell das 2:2 nach einer Ecke und dann auch sofort das 3:2. In der Folge haben wir nicht mehr an die ersten 30 Minuten anknüpfen können und verloren das Spiel verdientermaßen. Wir werden für uns die richtigen Schlüsse daraus ziehen und uns auf den kommenden Gegner vorbereiten, um es da besser zu machen.“









Erich Hartl (Trainer DJK Arnschwang): „Nachdem das Ergebnis letzte Woche nicht so gut war, haben wir versucht kompakt zu stehen. Das haben wir in der ersten halben Stunde auch sehr gut hinbekommen. Dann kam Amberg besser ins Spiel und hatte zwei gute Torchancen, wir aber auch eine durch Kollbeck. Da hätten wir in Führung gehen können. Mit dem Halbzeitpfiff sind wir bei einer Ecke in Rückstand geraten, was natürlich ärgerlich war. Für den zweiten Durchgang haben wir uns viel vorgenommen, haben aber nach einer eigenen Ecke durch einen Konter das 2:0 bekommen. Was sehr gut war von meiner Mannschaft: Sie hat nie aufgegeben, immer weitergemacht und schließlich den Anschlusstreffer zum 2:1 geschossen. In der letzten Viertelstunde waren wir am Drücker, ohne uns aber richtig zwingende Torchancen zu erspielen. Dennoch kann man auf der heutigen Leistung schon aufbauen.“











