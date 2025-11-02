Hahnbach patzt – Demeter-Festspiele & Schelers missglückter Einstand

Wie in der Süd-Staffel war auch in der Bezirksliga Nord trotz des Schmuddelwetters einiges geboten. Die sieben Matches – einzig der TSV Tännesberg musste sein Heimspiel absagen – produzierten stolze 33 Tore. Allein sechs davon gingen auf die Kappe der SpVgg Vohenstrauß. Das Schuster-Gefolge schickte die SpVgg Pfreimd mit einer 6:3-Packung auf die Heimreise schickten. Knackpunkt in diesem Spiel war sicherlich die rote Karte an Pfreimds Co-Spielertrainer Bastian Lobinger kurz nach dem Seitenwechsel. Mann des Tages war Ales Demeter. Der tschechische Torjäger erzielte vier Tore für die Heimelf, traf gleich zweimal per direktem Freistoß. Derweil gab es auch zwei Trainer-Einstände. Beide misslangen. Andreas Scheler geriet mit den Sportfreunden Upo trotz kurzzeitiger Führung mit 2:5 unter die Räder. Gastgeber FC Wernberg kam im zweiten Durchgang ordentlich ins Rollen. Beim SV Inter Bergsteig Amberg stand Interimscoach Stefan Meisel erstmals in der Verantwortung. Er sah, wie seine Mannschaft beim FC Raindorf keinen Auftrag hatte und 0:4 verlor. Tabellenführer FC Amberg erledigte die erwartete schwere Aufgabe beim FC Weiden-Ost erfolgreich, gewann 3:1. Von den Spitzenteams ließ einzig der SV Hahnbach Federn. Dieser kam zu Gast beim kampfstarken FC Furth im Wald nicht über ein 1:1-Unentschieden hinaus.



Martin Schuster (Trainer SpVgg Vohenstrauß): „Ein wichtiger Sieg für uns – gegen einen ganz starken Gegner. Pfreimd hat einen großen Sprung in ihrer Entwicklung gemacht; Lob an die Mannschaft und den Trainer. Umso mehr freuen wir uns, dass wir das Spiel gewonnen haben. Ich muss meiner Mannschaft trotz der drei Gegentore ein Riesen-Kompliment aussprechen: Wir waren nach vorne sehr effizient, waren stark bei Standards und haben gegen den Ball gut geackert. Die Jungs haben das Vorgenommene gut umgesetzt.“









Josef Rodler (Trainer SpVgg SV Weiden II): „Ein sehr dominanter Auftritt mit sehr viel Ballbesitz. Wir haben das Spiel über 90 Minuten dominiert. Nach dem Gegentor aus dem Nichts haben wir ruhig weitergespielt, unsere Idee durchgezogen und das Spiel letztlich hochverdient gewonnen. Wir freuen uns über den vierten Sieg in Folge und wollen das Selbstvertrauen ins Spiel gegen Schlicht am Mittwoch mitnehmen.“









Karl-Heinz Pittoni (Trainer FC Raindorf): „Ein hochverdienter Sieg meiner Mannschaft. Auf dem schwer zu bespielenden Geläuf kann ich nur die schlechte Chancenverwertung bemängeln. Inter Amberg war mit dem 4:0 noch gut bedient.“









Bastian Ellmaier (Trainer 1.FC Schlicht): „Nach anfänglicher Unklarheit, ob und auf welchem Platz gespielt werden kann, wurde die Möglichkeit wahrgenommen, dass Spiel auf dem B-Platz durchzuführen. Den Umständen entsprechend haben wir ein ordentliches bis gutes Spiel abgeliefert. Der Sieg war für uns tabellarisch enorm wichtig.“









Bastian Lobinger (Spielertrainer FC Wernberg): „Die erste Halbzeit war eher ausgeglichen. Ein kleines Chancenplus für uns, aber tendenziell ging es gerecht mit 1:1 in die Halbzeit. In der zweiten Halbzeit sind wir nach dem 2:1 richtig ins Rollen gekommen und haben relativ schnell auf 5:1 gestellt. Mit der Leistung in der zweiten Halbzeit können wir sehr zufrieden sein. Jetzt gilt es gut zu regenerieren und dann schauen wir mal, was der Spitzenreiter zu bieten hat.“









Alois Stoiber (Trainer FC Furth im Wald): „Ein großes Kompliment an die Mannschaft, die sich trotz Rückstand und Unterzahl gegen den Tabellenzweiten nicht aufgegeben hat. Insgesamt geht der Punktgewinn auch in Ordnung: Zwar hatte Hahnbach mehr Ballbesitz, die besseren Torchancen waren aber gefühlt auf unserer Seite. Auch waren wir heute sicherlich nicht von den Entscheidungen des Schiedsrichtergespanns begünstigt. Der SV zeigte eine unglaubliche Qualität bei Diagonal- und Flankenbällen sowie Standards. In diesem Jahr hatten wir schon Unentschieden, die sich wie eine Niederlage angefühlt hatten – die heutige gegen ein Spitzenteam der Klasse feiern wir dagegen wie einen Sieg.“









Philipp Siegert (Trainer FC Weiden-Ost): „Ärgerlich. Letztendlich ein verdienter Sieg für den FC Amberg. Wir haben es in vielen Phasen des Spiels offen gestaltet, waren auf Augenhöhe und gut im Spiel. Der Unterschied war einerseits, dass der Gegner seine Tore macht, während wir unsere Chancen leider nicht genutzt haben. Und hinten machten wir den ein oder anderen kleinen Fehler zu viel, der gegen diese Mannschaft brutal bestraft wird. Glückwunsch an den Sieger, die aktuell stärkste Mannschaft der Liga.“





