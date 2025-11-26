Hahnbach meldet Trainer-Verlängerung und Neuzugang

Sportlicher Leiter Christian Seifert zeigt sich sehr erfreut über die vorzeitige Vertragsverlängerung: „Nach dem Umbruch vor der Saison sind wir mit dem aktuellen Saisonverlauf mehr als zufrieden. Unsere beiden Trainer haben es geschafft, die Mannschaft zu begeistern und die Entwicklung innerhalb der Mannschaft geht absolut in die richtige Richtung. Für uns war es nur die logische Konsequenz, mit beiden Trainern zu verlängern. Die Zusammenarbeit ist hervorragend, wir sind auf dem richtigen Weg und freuen uns gemeinsam die nächsten Schritte zu gehen.“



Sowohl für Franz Geilersdörfer als auch für den sieben Jahre jüngeren Spielercoach Bastian Freisinger ist es die erste Trainerstation im Seniorenbereich. Beide gehen diese Aufgabe – in ihrem Heimatverein – mit großem Einsatz und vielen neuen Ideen an. Die eingeleiteten Maßnahmen zeigten den gewünschten Erfolg und das Trainerduo sieht die positive Entwicklung der Mannschaft und im Verein.



„Wir freuen uns sehr über das Vertrauen, das uns im Verein entgegengebracht wird. Gemeinsam möchten wir die sportliche Entwicklung und den eingeleiteten Umbruch der Mannschaft auch über die laufende Saison vorantreiben. Die Mannschaft tritt auf und neben dem Platz stets als geschlossene Einheit auf, dies ist ein wesentlicher Faktor für unseren aktuellen Erfolg. Auch im kommenden Jahr wollen wir an die bisherigen Leistungen anknüpfen und unseren Fans erneut mutigen, ehrlichen Fußball bieten. Dank des hervorragenden Umfelds beim SVH und der hohen Motivation unserer Spieler mussten wir nicht lange überlegen, den eingeschlagenen Weg gemeinsam fortzusetzen“, so die beiden jungen Trainer unisono.



Aufgrund der frühzeitigen Vertragsverlängerung hat die sportliche Leitung des SV Hahnbach Planungssicherheit und kann somit die Gespräche mit den Spielern angehen. Hier sind die ersten Anzeichen ebenfalls positiv: Ein Großteil des aktuellen Kaders hat Bereitschaft signalisiert, auch nächste Saison für den SVH zu spielen.



Zudem kann man zur Winterpause einen Neuzugang in Hahnbach begrüßen. Der 19-jährige Leo Rjumin wechselt von der DJK Gebenbach zum SV Hahnbach. Rjumin spielte zwei Jahre in der U19 der SG Hahnbach, ehe er zu Saisonbeginn den Sprung zur DJK Gebenbach wagte. Beim Bayernligisten konnte er sich allerdings nicht durchsetzen (ein Ligaeinsatz) und kam vorrangig in der zweiten Mannschaft zum Einsatz. Zukünftig wird der junge Mittelfeldspieler zum Hahnbacher Bezirksliga-Kader gehören.



Aktuell befindet sich Rjumins neue Mannschaft in der wohlverdienten Winterpause, wird aber bereits wieder Mitte Januar mit dem Lauftraining beginnen. Hier wollen Trainer und Mannschaft die Grundlage für einen weiteren erfolgreichen Saisonverlauf legen. Als Tabellendritter und mit einem Nachholspiel in der Hinterhand, ist im Aufstiegsrennen noch einiges möglich für die Mannen von Geilersdörfer und Freisinger.