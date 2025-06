Hahnbach legt mit einigen neuen Gesichtern los

In einer sehr spannenden Bezirksliga-Saison erreichte der SV Hahnbach in der abgelaufenen Spielzeit dann doch frühzeitig den Klassenerhalt. Die Zweite musste nach zwei Jahren Kreisliga allerdings den bitteren Abstieg hinnehmen und spielt nun wieder in der Kreisklasse.



In den Gesprächen zeichnete sich schon frühzeitig ab, dass einige verdiente Spieler ihre langjährige Karriere beim SVH beenden bzw. ihre Fußballschuhe an den berühmten Nagel hängen. Der sportlichen Leitung um Thorsten Baierlein und Christian Seifert ist es gelungen, junge Qualitätsspieler für den Verein zu begeistern. Erfreulich: Fast alle Spieler der U 19, die in der vergangenen Saison ebenfalls den Klassenerhalt in der BOL schaffte, werden ihren weiteren Weg beim SV Hahnbach bestreiten. Namentlich stoßen Sebastian Kelsch, Dominik Beer, Manuel König, Moritz Graf, Frederik Plänitz und Markus Burdeiny aus der A-Jugend zum Team. Sie gilt es schnellstmöglich zu integrieren.



Bastian Freisinger kam von der DJK Gebenbach zurück und wird als Spielercoach eine tragende Rolle im gleichberechtigten Trainerteam einnehmen. Von der SV TuS/DJK Grafenwöhr kam Kilian Heldmann für die Offensive. Nick Hartmann wechselte vom 1. FC Neukirchen zum SVH und will in der Bezirksliga die nächsten Schritte in seiner Entwicklung machen. Über die neuen Spieler berichteten wir bereits gesondert.



Folgende Testspiele sind für die Erste Mannschaft vereinbart: Freitag, 20.06., Blitzturnier TuS Hirschau; Sonntag, 22.06., SpVgg Hüttenbach (A); Mittwoch, 25.06., SV Raigering (H); Samstag, 28.06., Vorwärts Röslau (H); Freitag, 04.07., TB/ASV Regenstauf (A); Sonntag, 06.07., Toto-Pokal beim TSV Königstein (A); Samstag, 12.07., SV 08 Auerbach (H). Das erste Punktespiel bestreitet man dann am Sonntag, den 20. Juli, beim Aufsteiger SpVgg Schirmitz. Die Zweite Mannschaft testet gegen den FC Dießfurt, die SG Sorghof, die SpVgg Pfreimd II, den TSV Königstein II und FC Weiden-Ost II und bestreitet zudem ein Turnier beim SV Etzelwang.