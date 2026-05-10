Hahnbach lässt Matchball liegen – Chambtal steigt direkt ab Bezirksliga Nord, der Sonntag: Nach einer Heimniederlage gegen Weiden-Ost ist die SG nicht mehr zu retten +++ Wernberg siegt klar in Vohenstrauß und pirscht sich an Hahnbach heran von Maxi Janner / Florian Würthele · Heute, 18:15 Uhr · 0 Leser

Der FC Wernberg um Spielertrainer Bastian Lobinger (Mitte) kämpft am letzten Spieltag noch um die Vizemeisterschaft. – Foto: Josef Trummer

Der SV Hahnbach hat die Steilvorlage der SpVgg SV Weiden II nicht nutzen könnten: Der Tabellenzweite der Bezirksliga Nord verlor am Sonntag sein Heimspiel gegen die SpVgg Pfreimd trotz langer Überzahl mit 1:2 – und verpasste es dadurch, die Vizemeisterschaft einzutüten. Nichts anbrennen ließ dagegen der FC Wernberg. Dank eines klaren 5:1-Auswärtssieges in Vohenstrauß übernimmt die Lobinger-Elf den dritten Platz und pirscht sich auf einen Punkt an Hahnbach heran. Heißt: Die Entscheidung, wer an den Aufstiegsspielen zur Landesliga teilnehmen darf, fällt erst am Schlussspieltag.



Den bitteren Gang in die Kreisliga muss indes die SG Chambtal antreten. Nach der 0:2-Heimniederlage gegen den FC Weiden-Ost steht fest, dass sie als schlechterer der beiden Bezirksliga-15. ins Ziel geht und somit direkt runter muss. Dass die DJK Arnschwang und Inter Bergsteig Amberg in die Abstiegs-Relegation gehen, stand schon fest.



Bastian Ellmaier (Trainer 1. FC Schlicht): „Man hat gemerkt, dass es auf beiden Seiten um nichts mehr Wichtiges oder Zählbares geht. Es war auch ein sehr überschaubares Spiel, um nicht besser zu sagen es war kein schönes Spiel. Wir wollten zum vorletzten Spieltag noch die 40 Punkte knacken und das haben wir jetzt geschafft. 2:0 und ein faires Spiel von beiden Parteien.“







Bastian Freisinger (Trainer SV Hahnbach): „Wir sind natürlich heute sehr enttäuscht. Wir haben uns etwas ganz anderes vorgenommen. In der ersten Halbzeit haben wir es verpasst, das 1:0 zu machen. Auch bekamen wir eine Rote Karte geschenkt. Für mich ist es keine Rote. In der ersten Halbzeit hatten wir zwei, drei dicke Bretter, machten aber das Tor nicht. Wir haben dann weiter versucht dieses Tor zu erzielen, wurden ausgekontert und gerieten mit 0:1 in Rückstand. Nun haben wir wieder versucht aktiver zu spielen, kassierten das 1:2 und machten zu spät das 1:2. Es war uns in gewisser Weise am Ende nicht gegönnt und auch nicht verdient, dass wir heute die drei Punkte daheim holen. Für uns gilt es jetzt, den Mund abzuputzen und nächste Woche den Relegationsplatz fix zu machen.“





Michael Hartlich (Trainer SpVgg Pfreimd): „Es war eigentlich ein sehr ruhiges Spiel, bis zu der Roten Karte. Das war eine 50/50-Entscheidung: Der Schiedsrichter hat gesehen, dass unser Spieler den Mann als letzter Mann erwischt und nicht den Ball spielt. Ab diesem Zeitpunkt wurde es etwas hektischer. Wir haben unseren Spielstil geändert, was wir gegen so eine starke Mannschaft wie Hahnbach natürlich auch natürlich. Wir sind defensiv sehr gut und diszipliniert gestanden und haben uns dann aufs Kontern beschränkt. Das haben wir sehr gut gemacht. Respekt dazu an meine Mannschaft. Sie ist hinten sicher gestanden, hat wenig zugelassen und nach vorne eiskalt vollstreckt. Glückwunsch an meine Mannschaft für diese richtig gute Leistung, dass wir uns da so reingehauen und die drei Punkte geholt haben.“







Martin Schuster (Trainer SpVgg Vohenstrauß): „Mit der ersten Halbzeit können wir meiner Meinung nach zufrieden sein. Wir sind leider nach einem Sonntagsschuss in Rückstand geraten. Durch eine sehr schöne Aktion haben wir ausgeglichen. Wie gesagt, die erste Halbzeit war auch nach meinen Vorstellungen, aber die zweite Halbzeit kann ich mir nicht erklären. Da sind wir wirklich unter die Räder gekommen. Wir wollten deutlich besser bestehen, doch machten aus unbekannten Gründen viele Fehler – und die werden von so einem Gegner wie Wernberg bestraft. Glückwunsch an den FC Wernberg zum verdienten Sieg. Für uns ändert sich nichts. Jetzt müssen sich die Jungs zusammenreißen, damit wir nächste Woche gegen den FC Amberg besser bestehen.“









Bastian Lobinger (Spielertrainer FC Wernberg): „Im Großen und Ganzen können wir zufrieden sein. In der ersten Halbzeit hatten wir vier oder fünf gute Situationen nach vorne und hätten auf 0:2 stellen müssen. Genau in dieser Phase haben wir jedoch das Gegentor kassiert. Die zweite Halbzeit war gut. Der Sieg geht auch in dieser Höhe in Ordnung.“



