Hahnbach klärt Trainerfrage bei der Zweiten

Beim SV Hahnbach zeigt man sich äußerst erfreut über die Verpflichtung Flecks. „Als wir erfahren haben, dass Holger wieder bereit ist eine Traineraufgabe zu übernehmen, waren wir uns mit ihm sehr schnell einig. Wir sind überzeugt, dass Holger uns mit seiner Erfahrung weiterhilft und die jungen Spieler unserer zweiten Mannschaft weiterentwickeln kann. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit“, so sportlicher Leiter Thorsten Baierlein.



Der neue Trainer ist ein Anhänger des offensiven, leidenschaftlichen Fußball, steht für gute Kommunikation sowie positive Emotionalität und passt somit exakt zur Philosophie des SV Hahnbach. Für Holger Fleck selbst schließt sich der Kreis, denn als aktiver Spieler trug er selbst das Trikot des SVH. „Nach meiner kurzen Auszeit gehe ich die neue Aufgabe beim SVH mit großer Freude und Motivation an. Die Trainingsarbeit mit jungen Spielern hat mir immer großen Spaß gemacht, hier möchte ich zur Weiterentwicklung der Spieler und der Mannschaft meinen Beitrag leisten. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit den Verantwortlichen und dem bestehenden Trainerteam des SVH. Dem zum Saisonende scheidenden Trainer Christian Gäck wünsche ich den maximalen sportlichen Erfolg mit der Mannschaft“, so äußerst sich Fleck zu seinem neuen Trainer-Engagement in Hahnbach.



Aktuell rangiert der SV Hahnbach II auf dem dritten Platz der Kreisklasse West. In den restlichen Saisonspielen möchte die Mannschaft diesen Platz verteidigen und Christian Gäck einen würdigen Abschied bereiten. Der 35-Jährige beendet zum Saisonende nach fünf Jahren auf eigenen Wunsch die Trainertätigkeit.