Hahnbach II steigt ab, Haselmühl und Kastl/"Utze" Releganten

"Tag des offenen Tores" in Haselmühl, wo der ASV trotz der Niederlage den angepeilten Rele-Platz behielt ("Wir verlieren uns in die Relegation. Mehr gibt es zu diesem Wochenende nicht zu sagen" - O-Ton Coach Dominik Schuster). Vierter Platz in der Hinrundentabelle, dritter Platz in der Rückrundentabelle, mit am Ende dem Platz auf der dritten Stufe des "Stockerls" wird man bei den Mannen um Spielercoach und Ligatorjäger Basti Bauer (34 Saisontreffer) sehr zufrieden sein können.

"Verdiente Niederlage, auch in dieser Höhe leider. Wir waren gehemmt und nicht frei im Kopf und haben alles vermissen lassen, was wir die letzten Wochen gut gemacht haben. Wir sind mega enttäuscht über unsere Leistung, aber haken das Spiel auch sofort ab und gehen jetzt die Relegation am Donnerstag an", so Gästespielertrainer Marius Ehrnsperger.

Nach sechs Spielzeiten im TSV-Trikot verabschiedete sich Goalgetter Udo Hagerer mit einem lupenreinen Hattrick in Richtung SG Sorghof/Vilseck II, wo er zukünftig als Spielercoach tätig sein wird. Am Ende stand ein hohes 6:0 zu Buche, welches den Winkler-Männern einen guten 5. Tabellenplatz beschert. Der Gast muss die Klatsche schnell ad acta legen, es gilt am Donnerstag nun, in der ersten Ehrenrunde den ersten Schritt zu tun, um die Liga zu halten.

Nach Platz 5 in der letzten Saison als Aufsteiger beenden die Hüttenstädter diese Spielzeit auf Rang 4, auch wenn unter dem Strich vielleicht sogar mehr drin gewesen wäre, kann man sehr zufrieden sein. Eine starke Rückrunde brachte den Jungs von Stephan Schmeller am Ende einen guten 7. Rang im zweiten Jahr der Zugehörigkeit zur Kreisliga.

Zum Saisonfinale sahen die Zuschauer zwei absolut unterschiedliche Halbzeiten. Bei Schmidmühlens harmlosen Angriffen musste der Gästekeeper zunächst kein einziges Mal eingreifen. Ganz anders bei den Gästen. In der 16. Minute segelte ein Ball über die Abwehrreihe hinweg auf den am langen Pfosten einsam stehenden Michael Foster, der mit Hilfe des Innenpfostens das 0:1 erzielte. Gut 10 Minuten später (28.) staubte Dominik Bredow nach einem Pfostenschuss gedankenschnell ab. In der 38. Minute wurde Philipp Ertl im Strafraum unfair zu Boden gebracht und Michael Baumann verwandelte den Elfmeter sicher zum 0:3 Pausenstand. Nach der Pause drehte Schmidmühlen plötzlich auf und hatte in der 61. Minute Pech, als ein Freistoß von Alexander Graf am Pfosten landete. Trotz zahlreicher guter Chancen war es dann letztendlich nur Simon Döberl, der Ergebniskosmetik betrieb. Er nutzte den Abpraller nach einem Pfosten-Schuss von Michael Holler (85.). Durch den Sieg (nach 3 Niederlagen in Folge) sicherten sich die Gäste doch noch den Klassenerhalt und haben die Relegation vermieden.

"Wie angekündigt und auch erhofft, haben die Jungs noch einmal alles rausgehauen und haben bis zur letzten Minute gekämpft. Passend zur Wichtigkeit war es einer unserer besten Saisonleistungen, gerade in der ersten Hälfte. Nicht weil Schmidmühlen schlecht war, sondern weil wir einfach giftig und gallig waren. Nach der Pause haben wir dann mit Mann und Maus verteidigt und waren hintenraus ziemlich platt. Nun sind wir einfach froh, dass wir es geschafft haben, es herrscht eine große Erleichterung und nun feiern wir", so am Samstagabend ein glücklicher SVK-Coach Philipp Siegert, der sich mit dem erreichten Klassenerhalt nun in Richtung FC Weiden-Ost verabschiedet.

SVK-Spartenleiter Martin Lehner drückte ebenfalls aus, dass ihm ein Stein vom Herzen gefallen war. "Es fühlt sich natürlich mega an, gerade weil wir im entscheidenden Spiel nochmal so eine Leistung abrufen konnten, zurecht 3 Punkte mit nach Hause nehmen und damit den Klassenerhalt feiern konnten. Unsere Sportheimterrasse bebt aktuell und wir werden sicherlich noch bis tief in die Nacht feiern", so der Kohlberger Fußballboss.

Tore: 0:1 Michael Forster (16.), 0:2 Dominik Bredow (28.), 0:3 Michael Baumann (34./Strafstoß), 1:3 Simon Döberl (85.) - Schiedsrichter: Marcel Opeldus - Zuschauer: 200