Der SV Hahnbach II (in Gelb-Schwarz) darf sich nach Vorrundenende mit dem Titel des inoffiziellen Herbstmeisters der Kreisklasse West schmücken. – Foto: Dagmar Nachtigall

Hahnbach II holt sich die Herbstmeisterschaft MIt einem beeindruckenden 6:1 in Ebnath beendet die Bezirksligareserve eine erfolgreich absolvierte Hinrunde

Elf Dreier, ein Unentschieden und nur eine Niederlage sind die beeindruckende Vorrundenbilanz des vor der Saison in die Kreisklasse West gewechselten SV Hahnbach II (1./34) der sich nach einem 6:1 in Ebnath (10./11) gleich auf Anhieb in neuer Umgebung die Herbstmeisterschaft sicherte. Die schärfsten Konkurrenten der "Gelb-Schwarzen" bleiben zu Beginn der Rückrunde der FC Edelsfeld (3:1 gegen die SG Sorghof) und der FC Kaltenbrunn (3:1 in Grafenwöhr), die beide 31 Punkte auf der Habenseite besitzen.

Die frühe Führung für die Heimelf hielt lange in diesem Derby. Obwohl ab der 66. Minute in Unterzahl wendeten die Gäste dann noch das Blatt, nach dem Ausgleich per Strafstoß avancierte Reinhold Quast mit seinem Tor in der Nachspielzeit zum Matchwinner für die Gäste. Es bleibt also bei nur einem Saisondreier bisher für die SpVgg, die nun auf eine bessere Rückrunde hofft, der Abstand zum rettenden Ufer bleibt weiter nicht unerreichbar. Tore: 1:0 Lukas Pöllath (8.), 1:1 Julius Richter (69./Strafstoß), 1:2 Reinhold Quast (90.+3) - Schiedsrichter: Lukas Groher - Zuschauer: 70 - Platzverweis: Gelb-Rot für Elias Schug (66./SCE)

Es war das erwartete heiße Derby vor 400 Fans. Acht Tore, zwei Elfmeter, zwei Zeitstrafen, acht Gelbe Karten und ein „Tor des Monats“ sprechen für sich. Bei Dauerregen zeigte Schiedsrichter Wilhelm Hirsch bereits in Spielminute 5 auf den Punkt. Markus Hecht verwandelte den fälligen Strafstoß zum 1:0 für den SVR. Doch die Gäste schlugen prompt zurück, als Christopher König aus kurzer Distanz das 1:1 markierte. Das Nachbarderby wurde in Folge etwas hitziger, Schiedsrichter Hirsch war immer wieder gefordert. Torchancen blieben allerdings Mangelware, denn die Partie spielte sich meist zwischen den Strafräumen ab. Dafür hagelte es Strafen: Gelbe Karten und eine Zeitstrafe für Jonas Heinl vom SV Riglasreuth. Fast mit dem Halbzeitpfiff dann das 1:2 für die Gäste erneut durch König, der per Kopfball traf. Wenig musste auch der Neusorger Johannes Wolf für zehn Minuten das Spielfeld verlassen. Mit einem Mann mehr auf dem Feld startete der SVR also in die zweite Hälfte, kassierte aber durch einen Fehler in der Abwehr das 1:3, Torschütze war erneut Christopher König. Dieser Treffer zeigte bei den Hausherren Wirkung, die nun überhaupt nicht mehr in die Partie fanden. Die Müller-Elf ließ nun Ball und Gegner laufen und markierte nach einem Freistoß den nächsten Treffer. Constantin Wedlich jagte dabei das Spielgerät aus etwa 25 Metern in den Knick. Das Unheil für die Platzherren nahm weiter seinen Lauf, als auch die Gäste in der 65. Minute einen Foulelfmeter zugesprochen bekamen. Rene Hupas verwandelte humorlos zum 1:5. Sieben Minuten vor Schluss gelang den nie aufsteckenden Riglasreuthern zumindest noch eine Ergebniskosmetik, als Michael Wolf den zweiten Treffer erzielte. Thomas Reymann blieb es schließlich vorbehalten, kurz vor dem Schlusspfiff den Entstand von 2:6 herzustellen. Mit dem SV Neusorg hätte das Spiel einen verdienten Sieger gehabt, wobei das Ergebnis vielleicht zwei Tore zu hoch ausgefallen wäre, so SVR-Coach Wegmann. Sein Kollege Matthias Müller sprach von Toren zur richtigen Zeit und dass die Seinen nach dem 0:1 sofort die richtige Antwort parat gehabt hätten. Tore: 1:0 Markus Hecht (5./Strafstoß), 1:1/1:2/1:3 Christopher König (7./45./48.), 1:4 Constantin Wedlich (58.), 1:5 Rene Hupas (63./Strafstoß), 2:5 Michael Wolf (83.), 2:6 Thomas Reymann (89.) - Schiedsrichter: Wilhelm Hirsch - Zuschauer: 400

Das torlose Remis bringt keinen der beiden Kontrahenten so richtig weiter im Bemühen, sich von der Abstiegszone weiter abzusetzen. Der Vorsprung der Ostler zum Schleudersitz beträgt zum Vorrundenende nur zwei Punkte, der des TSV deren fünf. Am kommenden Wochenende empfängt der FC Ost II den Herbstmeister aus Hahnbach, während die Pressather in Riglasreuth ran müssen. Tore: Fehlanzeige - Schiedsrichter: Wolfgang Schötz - Zuschauer: 75

Die Gäste aus Hahnbach zeigten am Ende beeindruckend, warum sie in der Tabelle ganz oben stehen und sich nun mit dem inoffiziellen Titel des Herbstmeisters schmücken dürfen. Dabei hielt die Heimelf zunächst noch gut mit, beantwortete die frühe SVH-Führung mit dem Ausgleich nach 22 Minuten, danach stellte die Gäck-Elf aber unbeirrt schon bis zur Pause die Zeichen auf Sieg. Drei frühe Hahnbacher Treffer nach Wiederbeginn innerhalb von einer Viertelstunde führten schließlich zu einem hohen 6:1-Auswärtssieg, mit dem die Bezirksligareserve eine beeindruckend absolvierte Hinrunde krönen konnte. Die DJK dagegen kämpft nach dem Abstieg aus der Kreisliga auch eine Etage tiefer ums Überleben und muss in der Rückrunde versuchen, vor allem in der Fremde mehr Zählbares zu holen. Tore: 0:1 Simon Dehling (4.), 1:1 Filip Berka (22.), 1:2/1:3 Rene Brewitzer (27./42.-Strafstoß), 1:4 Simon Heller (54.), 1:5 Patrick Reichert (65.), 1:6 Simon Dehling (67.)

Fast eine Stunde lang schien eine Überraschung in diesem Match des abstiegsgefährdeten Gastgebers mit der Spitzenmannschaft aus Kaltenbrunn möglich. Nach früher Führung für die SVG durch Patrick Hutzler drehten die Gäste nach der Pause per Doppelschlag innerhalb von zehn Minuten allerdings die Partie. Lukas Oheim machte schließlich den Deckel auf den fünften Auswärtssieg der Elf von Markus Berft. Tore: 1:0 Patrick Hutzler (14.), 1:1 Elhadji Kaba (54.), 1:2 Mario Baptiste (64.), 1:3 Lukas Oheim (80.) - Schiedsrichter: Helmut Meindl - Zuschauer: 100 - Platzverweis: Gelb-Rot für Patrick Hutzler (88./SVG)

Dem Gastgeber gelang in diesem Nachbarduell ein Blitzstart, denn schon nach zwei Minuten zappelte die Kugel im Netz der SG. Etwas überraschend glichen die abstiegsgefährdeten Gäste kurz vor der Pause dann aus. Nach Wiederbeginn stellte Doppeltorschütze Fabian Spies den Ein-Tore-Vorsprung für die Beck-Truppe wieder her, ehe Daniel Dehlings 3:1 dann das Spiel vorzeitig entschied. Der FCE belegt als Ligawechsler nach Vorrundenende nun einen sehr guten zweiten Tabellenplatz, während die Gäste unverändert von einem Direktabstiegsplatz aus in die Rückrunde gehen. Tore: 1:0 Fabian Spies (2.), 1:1 Keanu Schöneich (43.), 2:1 Fabian Spies (48.), 3:1 Daniel Dehling (64.) - Schiedsrichter: k. A. - Zuschauer: 155