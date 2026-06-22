Hahnbach hat Relegations-Aus verdaut & startet mit 8 Neuen Jeweils vier Nachrücker aus der A-Jugend und externe Neuzugänge stoßen zum Vizemeister der Bezirksliga Nord +++ Holger Fleck neuer Reserve-Trainer von Florian Würthele · Heute, 12:30 Uhr · 0 Leser

Mit acht neuen Gesichtern hat der SV Hahnbach die Vorbereitung aufgenommen. Nun liegt es am Trainerteam um Franz Geilersdörfer (hinten links), Kreisklassen-Coach Holger Fleck (rechts daneben) und Bastian Freisinger (hinten rechts), die Neuen in die Herrenteams einzubauen. – Foto: Wolfgang Dotzler

Eine sehr erfolgreiche Saison liegt hinter dem SV Hahnbach. Die Truppe des Trainerduos Bastian Freisinger / Franz Geilersdörfer wusste mit hochwertigem Offensivfußball und einer starken Defensive zu überzeugen. Als Lohn sprang die Vizemeisterschaft in der Bezirksliga Nord heraus. Anschließend scheiterte man in der ersten Runde der Landesliga-Relegation dramatisch am SV Etzenricht. Jenes Ausscheiden war aber schnell verdaut, wie aus Warte der Hahnbacher Verantwortlichen zu hören ist.



Aufgrund der Relegation gestaltete sich die Sommerpause entsprechend verkürzt. Längst liegt der Fokus auf der neuen Spielzeit. Hier möchte der SVH, der letzte Woche in die Vorbereitung gestartet ist und am Wochenende sogleich im Doppeleinsatz war, erneut eine scharfe Klinge schlagen. Zu diesem Zweck wurde die Mannschaft mit einigen neuen Spielern verstärkt – einer Mischung aus Jugendspielern und externen Zugängen.

Mit vier Nachrückern aus der A-Jugend und vier externen Neuverpflichtungen gehe man wieder „mit voller Motivation und Freude“ die schweißtreibende Vorbereitung an, schildert Abteilungsleiter Wolfgang Dotzler. Aus der A-Jugend kommen Johannes Pesold, Bastian Schinke, Adam Toth und Johannes Graf zu den Senioren. Extern wechselten Simon Madl (24) und Luca Roth (21) vom SC Germania Amberg, sowie Paul Raum (20) vom SV Etzelwang und Alexander Bittner (23) von den Sportfreunden Ursulapoppenricht nach Hahnbach. Auch auf der Torwart-Position musste der SV nach der schweren Knieverletzung von Patrick Stiegler reagieren. Mit dem noch-17-jährigen Julian Lindner kommt aus der Landesliga-U19 des SV Raigering ein blutjunger Keeper, der laut Dotzler viel Potential mitbringe. Ganz neu ist Lindner nicht. Er begann das Fußballspielen nämlich einst beim SV Hahnbach.



Neu im Trainerteam der Herren ist Holger Fleck. Der 58-Jährige wird die in der Kreisklasse West beheimatete 2. Mannschaft trainieren, und hier sein langjähriges Wissen seiner Trainertätigkeit einbringen. „Holger hat Trainererfahrung von Jugendmannschaften bis zur Herren-Bezirksliga. Auch er ist nicht ganz neu in Hahnbach, spielte er doch schon einige Jahre erfolgreich in Hahnbach bei den Herren in der damaligen Kreisliga“, freut sich Dotzler über diese Personalie. Helmut Graf wird weiterhin in bewährter Weise die Torhüter trainieren und so die Trainer Geilersdörfer, Freisinger und Fleck in ihrer Arbeit unterstützen.





Die ersten Vorbereitungstage hatten es gleich in sich beim Bezirksligisten. Am Wochenende war die Mannschaft trotz der Temperaturen doppelt im Einsatz. Zunächst konnte man den Titel beim Dorner Boder Cup in Hirschau verteidigen, nach knappen Siegen gegen die Kreisligisten FV Vilseck und TuS/WE Hirschau. Tags darauf setzte es im ersten Testspiel eine 1:4-Niederlage gegen den Landesligisten SV Schwandorf-Ettmannsdorf. Wobei es bis in die Schlussphase hinein nur 1:2 stand. Die weiteren Vorbereitungsgegner heißen 1. FC Rieden, TSV Abtswind II und FC Schnaittach. Alle Partien sind auswärts. Saisonstart ist dann am 18. Juli mit einem Auswärtsmatch bei der SpVgg SV Weiden II. Es ist gleich eine erste Bewährungsprobe und ein erster Fingerzeig, wo es in der neuen Saison hingehen kann. Hahnbachs Kreisklassen-Ensemble startete mit einer 0:2-Niederlage beim FC Schmidgaden in die Testspielreihe und probt ansonsten noch den Ernstfall gegen Etzenricht II, Loderhof/Sulzbach, die DJK Weiden und Pirk.