Hahnbach demontiert Inter – »Ball verflucht« für Tännesberg Bezirksliga Nord, der Sonntag: Weiden II löst Pflichtaufgabe in Schirmitz +++ Schiedsrichter-Verletzung und später Raindorf-Jubel in Vohenstrauß +++ Pfreimd mit Arbeitssieg in Arnschwang von Maxi Janner / Florian Würthele · Heute, 17:40 Uhr · 0 Leser

Spielertrainer Bastian Freisinger (links) steuerte drei Tore zum Kantersieg des SV Hahnbach bei. – Foto: Florian Würthele

Seit Samstag steht mit dem FC Amberg der verdiente Meister der Bezirksliga Nord fest. Bleibt die Frage offen, wer als Zweiter in die Relegation einziehen darf. Hier hat der SV Hahnbach am Sonntag seine Hausaufgaben gemacht. Das Heimspiel gegen Inter Bergsteig Amberg entschied der Tabellenzweite deutlich mit 6:1 für sich. Die SpVgg SV Weiden II sitzt den Hahnbachern aber weiterhin dicht im Nacken. Die Rodler-Elf bewältigte die Pflichtaufgabe bei Absteiger Schirmitz und gewann 4:1.



Indes hat die DJK Arnschwang den Sprung aus der Abstiegszone verpasst. Gegen die SpVgg Pfreimd quittierte die Hartl-Truppe eine knappe 1:2-Heimniederlage. Beim in Tännesberg erfolgreichen FC Weiden-Ost Weidner schwang sich Noah Forster mit einem Doppelpacker zum Matchwinner aus. Einen Last-Minute-Sieg in Vohenstrauß feierte den FC Raindorf. Aufgrund einer Verletzung des Schiedsrichters war die Partie in der Anfangsphase länger unterbrochen.



Erich Hartl (Trainer DJK Arnschwang): „In der ersten Halbzeit hatten wir viele individuelle Fehler. Wir kassierten früh das 0:1, hatten dann aber die Chance zum Ausgleich, die wir nicht nutzten. Nach der Halbzeit kamen wir nicht gut raus und verpassten es, gleich den Ausgleich zu machen. In der zweiten Hälfte waren wir eigentlich besser, sind aber nie wirklich zwingend geworden. Dann machten wir auf, kriegten die zweite Bude und erzielten zu spät den Anschlusstreffer.“



Michael Hartlich (Trainer SpVgg Pfreimd): „Wir sind gut ins Spiel gekommen und haben das 1:0 geschossen. Danach haben wir uns zwei, drei weitere gute Chancen herausgespielt, diese aber nicht verwertet. In der zweiten Halbzeit standen wir ein bisschen tiefer. Arnschwang agierte nun viel mit langen Ballen, aber erzeugte sehr wenig Durchschlagskraft. Es war ein recht verhaltenes Spiel. Wir haben unsere Konter nicht zu Ende gespielt, weshalb ist das Spiel lange offen geblieben ist. Unterm Strich ist es ein verdienter Arbeitssieg, Glückwunsch an meine Mannschaft.“







Bastian Freisinger (Spielertrainer SV Hahnbach): „Es war ein durchweg solides Spiel von uns. Wir haben es von Anfang an sehr ernst genommen und haben unsere Chancen sehr gut genutzt. Wir haben unsere Spielmomente zu Ende gespielt und zu den richtigen Zeitpunkten die Tore gemacht. Auch in der Höhe ist es ein verdienter Sieg.“







Ibrahim Devrilen (Trainer TSV Tännesberg): „Glückwunsch an den Gegner! Aus meiner Sicht ein extrem unglückliches Spiel für uns. In der ersten Halbzeit hatten wir drei bis vier richtig gute Chancen, genauso auch in der zweiten. Es hat sich angefühlt, als wäre der Ball heute einfach verflucht und wollte nicht rein. Der Gegner machte dann seine Tore per Freistoß und Elfmeter, und erwischte uns damit eiskalt. Trotzdem bin ich zufrieden mit unserer Einstellung und der Energie auf dem Platz. Genau darauf lässt sich aufbauen. Mund abputzen und weiter!“













Karl-Hainz Pittoni (FC Raindorf): „Wir hätten das Spiel in der ersten Halbzeit schon entscheiden müssen, haben wieder beste Chancen liegen gelassen. In der zweiten Hälfte waren die Chancen gleich verteilt und wir hatten es kurz vor Schluss dem Torriecher von Schleich zu verdanken, dass wir als Sieger vom Platz gingen. Insgesamt aber verdient.“



