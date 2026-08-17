Hahn setzt auf Neuanfang: „Wir wollen als Familie auftreten“

Der SV Helpenstein hat die schwierige vergangene Saison aufgearbeitet und geht mit frischem Elan in die neue Spielzeit. Trainer Dominik Hahn setzt auf einen gelungenen Umbruch, klare Ziele und eine Mannschaft, die nicht nur erfolgreich, sondern auch mit Leidenschaft Fußball spielen soll.
Die Erleichterung über den Klassenerhalt ist in Helpenstein längst dem Blick nach vorne gewichen. Trainer Dominik Hahn möchte die Erfahrungen der vergangenen Saison nutzen, um den SV Helpenstein stabiler und konstanter durch die kommende Spielzeit zu führen. Der Weg dorthin beginnt für ihn bereits in der Vorbereitung.
Mit dem bisherigen Verlauf zeigt sich der Coach zufrieden – ohne sich darauf auszuruhen. „Wir sind körperlich in einer guten Verfassung, aber man darf nie zufrieden sein“, sagt Hahn. Sein Anspruch ist klar: Die Mannschaft soll sich jeden Tag weiterentwickeln. Entsprechend stehen neben Kraft- und Ausdauereinheiten vor allem taktische Inhalte im Mittelpunkt der Vorbereitung.
Die vergangene Saison hat im Verein Spuren hinterlassen. Der Klassenerhalt wurde zwar erreicht, doch der Weg dorthin kostete viel Energie. „Die Saison hat uns viel Kraft und Nerven gekostet“, blickt Hahn zurück. Dass der Ligaverbleib am Ende gelang, überwiegt zwar die Enttäuschung über den Saisonverlauf, dennoch zieht der Trainer ein selbstkritisches Fazit. „Man kann aus diesen Worten heraushören, dass wir nicht ganz so zufrieden waren.“ Die Konsequenzen daraus seien bereits gezogen worden.
Der personelle Umbruch verlief aus seiner Sicht erfolgreich. Trotz einiger Abgänge sieht Hahn seinen Kader inzwischen gut aufgestellt. „Wir konnten die Verluste kompensieren und haben uns gut verstärkt.“ Besonders wichtig sei gewesen, den Umbruch nicht nur quantitativ, sondern auch qualitativ zu gestalten.
Im Rennen um die Spitzenplätze erwartet der Trainer vor allem drei Mannschaften ganz vorne. Den SV Kurdistan Düren, Germania Lich-Steinstraß und den SV Breinig sieht Hahn als aussichtsreichste Kandidaten im Kampf um Meisterschaft und Aufstieg.
Für den SV Helpenstein selbst formuliert der Coach eine gesunde Mischung aus Ehrgeiz und Realismus. „Als Sportler wollen wir jedes Spiel gewinnen“, betont Hahn. Gleichzeitig kennt er die Herausforderungen der ausgeglichenen Landesliga. Deshalb lautet das offizielle Ziel, frühzeitig den Klassenerhalt zu sichern und die Saison auf einem einstelligen Tabellenplatz abzuschließen.
Besondere Vorfreude verspürt der Trainer auf die regionalen Derbys gegen die Sportfreunde Uevekoven, Germania Teveren und Schafhausen. Diese Begegnungen seien für Mannschaft und Zuschauer gleichermaßen Höhepunkte der Saison.
Vor allem aber möchte Hahn seiner Mannschaft eine klare Identität verleihen. Die Zuschauer sollen eine junge, hungrige und mutige Elf erleben, die mit Freude Fußball spielt. „Für uns geht es einzig und allein darum, Fußball zu spielen und dabei den Spaß in den Vordergrund zu stellen“, erklärt der Trainer. Diese Begeisterung soll sich auch auf die Fans übertragen.
Mindestens ebenso wichtig ist Hahn jedoch der Zusammenhalt innerhalb des Vereins. Seine Mannschaft soll sich nicht nur über ihre spielerischen Qualitäten definieren, sondern auch über ihren Teamgeist. „Wir wollen als geschlossene Einheit, als Familie auftreten.“ Genau darin sieht der Trainer die Grundlage dafür, dass der SV Helpenstein nach dem schwierigen Vorjahr wieder eine ruhigere und erfolgreichere Saison erleben kann.