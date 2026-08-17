Hahn setzt auf Neuanfang: „Wir wollen als Familie auftreten“ Nach einer nervenaufreibenden Saison richtet der SV Helpenstein den Blick nach vorne. Trainer Dominik Hahn sieht seine Mannschaft körperlich auf einem guten Weg und möchte mit einer jungen, spielfreudigen Mannschaft frühzeitig den Klassenerhalt sichern. von Tim Zimmer · Heute, 15:00 Uhr · 0 Leser

– Foto: Elmar Cüpper

Der SV Helpenstein hat die schwierige vergangene Saison aufgearbeitet und geht mit frischem Elan in die neue Spielzeit. Trainer Dominik Hahn setzt auf einen gelungenen Umbruch, klare Ziele und eine Mannschaft, die nicht nur erfolgreich, sondern auch mit Leidenschaft Fußball spielen soll.

„Tag für Tag ein wenig besser werden“ Die Erleichterung über den Klassenerhalt ist in Helpenstein längst dem Blick nach vorne gewichen. Trainer Dominik Hahn möchte die Erfahrungen der vergangenen Saison nutzen, um den SV Helpenstein stabiler und konstanter durch die kommende Spielzeit zu führen. Der Weg dorthin beginnt für ihn bereits in der Vorbereitung. Mit dem bisherigen Verlauf zeigt sich der Coach zufrieden – ohne sich darauf auszuruhen. „Wir sind körperlich in einer guten Verfassung, aber man darf nie zufrieden sein“, sagt Hahn. Sein Anspruch ist klar: Die Mannschaft soll sich jeden Tag weiterentwickeln. Entsprechend stehen neben Kraft- und Ausdauereinheiten vor allem taktische Inhalte im Mittelpunkt der Vorbereitung.

Die vergangene Saison hat im Verein Spuren hinterlassen. Der Klassenerhalt wurde zwar erreicht, doch der Weg dorthin kostete viel Energie. „Die Saison hat uns viel Kraft und Nerven gekostet“, blickt Hahn zurück. Dass der Ligaverbleib am Ende gelang, überwiegt zwar die Enttäuschung über den Saisonverlauf, dennoch zieht der Trainer ein selbstkritisches Fazit. „Man kann aus diesen Worten heraushören, dass wir nicht ganz so zufrieden waren.“ Die Konsequenzen daraus seien bereits gezogen worden. Der personelle Umbruch verlief aus seiner Sicht erfolgreich. Trotz einiger Abgänge sieht Hahn seinen Kader inzwischen gut aufgestellt. „Wir konnten die Verluste kompensieren und haben uns gut verstärkt.“ Besonders wichtig sei gewesen, den Umbruch nicht nur quantitativ, sondern auch qualitativ zu gestalten.