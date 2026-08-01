Hahn legt Alemannia ein Ei ins Netz

Hüffelsheim. Am Ende waren es Qualität und Routine von fünf Spielern mit mindestens Oberliga-Erfahrung, die Christian Lüllig als Trainer der SG Hüffelsheim von der Bank gegen müde werdende Gäste nachschieben konnte. Dank derer holte sich die SG zum Verbandsliga-Auftakt auf Palmenstein vor rund 430 Zuschauern einen 1:0 (0:0)-Erfolg im Derby gegen Alemannia Waldalgesheim. Eintracht Bad Kreuznach unterlag ebenfalls derweil beim TuS Hohenecken verdient mit 0:2 (0:0).
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Es war keine Minute gespielt, als Jan Wingenter SG-Keeper Mark Becker erstmals prüfte. Überhaupt war die Alemannia im ersten Durchgang gefährlicher. JP Houngbedji erst aus 16 Metern (16.) und dann nach feinem Steckpass von Bertin Gelenbevi allein vor Becker (34.). „Wir mussten einfach führen, das hätte uns das Leben leichter gemacht“, blickte Co-Trainer Sascha Witt in Vertretung von Elvir Melunovic auf die Anfangsphase. Erst in der 37. Minute wurden die Hausherren, die sich nie locken ließen, ihrerseits gefährlich, Simon Scherer traf aber völlig frei vor Andrej Juric nur den Pfosten.
Nach Wiederanpfiff ein anderes Bild. Die Alemannia stand tiefer, kam kaum noch zu Entlastungsangriffen, aber auch erst in der 70. Minute in Verlegenheit. Und das, weil der eingewechselte Tim Müller den eingewechselten Malik Yerima bediente, dessen Ball die Grün-Weißen nicht klären konnten. Christian Hahn bedankte sich mit einem satten Abschluss zum Tor des Tages. Auch wenn die Alemannia nun auf ein 4-3-3 umstellte, Fabrizio Haas in die Sturmspitze beorderte, blieb es dabei.
„Von den Torchancen her war es absolut gleich. Es war insgesamt komplett auf Augenhöhe, auch wenn die SG in der zweiten Halbzeit etwas besser war“, beurteilte Alemannia-Kapitän Daniel Braun das Geschehen, wollte angesichts der unterschiedlichen Voraussetzungen in beiden Clubs die Kirche unbedingt im Dorf lassen. Für SG-Torwart Becker hatte seine Mannschaft „am Ende verdient gewonnen.“ Wichtig sei, hinten die Null zu halten, „denn vorne machen wir immer einen Treffer.“
Sascha Mockenhaupt hatte bei seinem erstes Spiel im Amateurbereich nach fast anderthalb Jahrzehnten als Profi vor allem „unfassbar viel Spaß“. Wichtig war auch ihm die berühmte Null, zumal er auch von den Defensivproblemen des Vorjahres bei 78 Gegentreffer wusste. „Wir müssen mindestens in jedem dritten Spiel zu null spielen“, forderte er. Mit dem „Derbysieg“ konnte Mockenhaupt noch weniger anfangen, aber er erinnerte sich an frühere Oberliga-Begegnungen mit die Alemannia, Anfang der 2010er Jahre im Trikot der SG Betzdorf. Jetzt müsse vor allem in die Köpfe, dass es nicht nur auf die Startelf, sondern auf jeden Einzelnen ankomme. Alles müsse sich erst einspielen, wobei der Dreier natürlich helfe.
Von einer harten Entscheidung, im „Abnutzungskampf gegen starke Waldalgesheimer“ den Strategen Tim Müller zunächst auf die Bank zu setzen, sprach SG-Trainer Christian Lüllig und war glücklich, dass seine Wechsel gegriffen hatten. Der Dreier gebe der Mannschaft und dem Umfeld Sicherheit. Gegenüber Witt hob vor allem den mutigen Auftritt seiner Elf in der ersten Hälfte hervor. „Wir können erhobenen Hauptes nach Hause fahren.“ Und dann sprach er den Zuschauern aus der Seele: „Etwas Besseres als in solches Derby zum ersten Spieltag kann nicht passieren.“
SG Hüffelsheim: Becker – Balzer (56. Yerima), Bsullak, Hermann, Najda – Mockenhaupt (65. Müller), Scheick – Baljak (65. Gräff), Reidenbach (75. Rosenbaum), Hahn (83. Baderschneider) – Scherer
SVA Waldalgesheim: Juric – Beißmann (72. N. Schwarz), Gänz, Braun, Lauterbach, Mukanya (81. Daoudi)– Iten – Wingenter (81. Haas), Grünewald – Gelenbevi (68. Goncalves), Houngbedji
Eintracht-Coach Amin Ouachchen nahm nach dem 0:2 seiner Elf kein Blatt vor den Mund. „Das war von uns über weite Strecken einfach immer den Tick zu wenig.“ Dabei hatte er nach den ersten 15 Minuten noch ein gutes Gefühl gehabt. Dann gab die Eintracht die Partie aus der Hand, allein Keeper Felix Basting hielt sie im Spiel. Vorne hing Deniz Darcan komplett in der Luft. Lediglich Deniz Cinar eröffnete sich im zweiten Durchgang eine Torchance. „Offensiv haben wir zu oft die falschen Entscheidungen getroffen“, so Ouachchen. Justin Smith nach einer guten Stunde und Nico Schauss in der Nachspielzeit besorgten für die Hausherren einen am Ende verdienten Dreier.
Eintracht Kreuznach: Basting – Brunswig, Blenske, Baumann, Spreitzer (83. Flühr) – Cinar, Molnar, Celebi, Schäfer (60. A. Neal), N. Neal (60. Paetzel) – Darcan