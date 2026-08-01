Hahn legt Alemannia ein Ei ins Netz

Artistisch stoppt Waldalgesheims Manel Goncalves (grünes Trikot) den Ball, kann im Anschluss die Hüffelsheimer Hintermannschaft um Mark Becker, Luka Baljak und Lars Hermann (von links) nicht überwinden. Foto: Mario Luge

Hüffelsheim. Am Ende waren es Qualität und Routine von fünf Spielern mit mindestens Oberliga-Erfahrung, die Christian Lüllig als Trainer der SG Hüffelsheim von der Bank gegen müde werdende Gäste nachschieben konnte. Dank derer holte sich die SG zum Verbandsliga-Auftakt auf Palmenstein vor rund 430 Zuschauern einen 1:0 (0:0)-Erfolg im Derby gegen Alemannia Waldalgesheim. Eintracht Bad Kreuznach unterlag ebenfalls derweil beim TuS Hohenecken verdient mit 0:2 (0:0).

Es war keine Minute gespielt, als Jan Wingenter SG-Keeper Mark Becker erstmals prüfte. Überhaupt war die Alemannia im ersten Durchgang gefährlicher. JP Houngbedji erst aus 16 Metern (16.) und dann nach feinem Steckpass von Bertin Gelenbevi allein vor Becker (34.). „Wir mussten einfach führen, das hätte uns das Leben leichter gemacht“, blickte Co-Trainer Sascha Witt in Vertretung von Elvir Melunovic auf die Anfangsphase. Erst in der 37. Minute wurden die Hausherren, die sich nie locken ließen, ihrerseits gefährlich, Simon Scherer traf aber völlig frei vor Andrej Juric nur den Pfosten.

Waldalgesheim tritt in Durchgang zwei offensiv deutlich geringer in Erscheinung

Nach Wiederanpfiff ein anderes Bild. Die Alemannia stand tiefer, kam kaum noch zu Entlastungsangriffen, aber auch erst in der 70. Minute in Verlegenheit. Und das, weil der eingewechselte Tim Müller den eingewechselten Malik Yerima bediente, dessen Ball die Grün-Weißen nicht klären konnten. Christian Hahn bedankte sich mit einem satten Abschluss zum Tor des Tages. Auch wenn die Alemannia nun auf ein 4-3-3 umstellte, Fabrizio Haas in die Sturmspitze beorderte, blieb es dabei.

„Von den Torchancen her war es absolut gleich. Es war insgesamt komplett auf Augenhöhe, auch wenn die SG in der zweiten Halbzeit etwas besser war“, beurteilte Alemannia-Kapitän Daniel Braun das Geschehen, wollte angesichts der unterschiedlichen Voraussetzungen in beiden Clubs die Kirche unbedingt im Dorf lassen. Für SG-Torwart Becker hatte seine Mannschaft „am Ende verdient gewonnen.“ Wichtig sei, hinten die Null zu halten, „denn vorne machen wir immer einen Treffer.“

Mockenhaupt: „Wir müssen mindestens in jedem dritten Spiel zu null spielen“

Sascha Mockenhaupt hatte bei seinem erstes Spiel im Amateurbereich nach fast anderthalb Jahrzehnten als Profi vor allem „unfassbar viel Spaß“. Wichtig war auch ihm die berühmte Null, zumal er auch von den Defensivproblemen des Vorjahres bei 78 Gegentreffer wusste. „Wir müssen mindestens in jedem dritten Spiel zu null spielen“, forderte er. Mit dem „Derbysieg“ konnte Mockenhaupt noch weniger anfangen, aber er erinnerte sich an frühere Oberliga-Begegnungen mit die Alemannia, Anfang der 2010er Jahre im Trikot der SG Betzdorf. Jetzt müsse vor allem in die Köpfe, dass es nicht nur auf die Startelf, sondern auf jeden Einzelnen ankomme. Alles müsse sich erst einspielen, wobei der Dreier natürlich helfe.

Von einer harten Entscheidung, im „Abnutzungskampf gegen starke Waldalgesheimer“ den Strategen Tim Müller zunächst auf die Bank zu setzen, sprach SG-Trainer Christian Lüllig und war glücklich, dass seine Wechsel gegriffen hatten. Der Dreier gebe der Mannschaft und dem Umfeld Sicherheit. Gegenüber Witt hob vor allem den mutigen Auftritt seiner Elf in der ersten Hälfte hervor. „Wir können erhobenen Hauptes nach Hause fahren.“ Und dann sprach er den Zuschauern aus der Seele: „Etwas Besseres als in solches Derby zum ersten Spieltag kann nicht passieren.“

SG Hüffelsheim: Becker – Balzer (56. Yerima), Bsullak, Hermann, Najda – Mockenhaupt (65. Müller), Scheick – Baljak (65. Gräff), Reidenbach (75. Rosenbaum), Hahn (83. Baderschneider) – Scherer

SVA Waldalgesheim: Juric – Beißmann (72. N. Schwarz), Gänz, Braun, Lauterbach, Mukanya (81. Daoudi)– Iten – Wingenter (81. Haas), Grünewald – Gelenbevi (68. Goncalves), Houngbedji