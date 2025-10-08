– Foto: Friedhelm Brauner

Hahle dreht das Spiel und gewinnt bei Eintracht Braunschweig II Trotz früher Führung und spätem Anschluss muss sich Eintracht Braunschweig II dem Tabellenzweiten geschlagen geben Verlinkte Inhalte Fr.-LL Braunschweig E. Braunsch. II Etr. Hahle

Eintracht Braunschweig II verliert nach Führung und großem Kampf in der Nachspielzeit mit 2:3 gegen den SV Eintracht Hahle. Trainer Sebastian Thies sieht die Niederlage als Folge individueller Fehler – und lobt dennoch die Moral seiner Mannschaft.

Braunschweig – Es war ein Spiel, das aus Sicht der zweiten Damenmannschaft von Eintracht Braunschweig mit vielversprechenden Ansätzen begann und mit einer bitteren, aber nicht unverdienten Niederlage endete. Gegen den bislang ungeschlagenen SV Eintracht Hahle unterlag das Team von Trainer Sebastian Thies am Samstag mit 2:3 (1:0). „Wir sind gut ins Spiel gekommen und haben in der ersten Halbzeit verdient das 1:0 gemacht“, sagte Thies nach der Partie. Die Führung erzielte Melzig in der 21. Minute nach einer konzentrierten Anfangsphase. Weitere Chancen ließ Braunschweig II in der Folge jedoch ungenutzt – zur Pause blieb es beim knappen Vorsprung.

So., 05.10.2025, 11:00 Uhr Eintracht Braunschweig E. Braunsch. II SV Eintracht Hahle Etr. Hahle 2 3 Abpfiff Nach dem Seitenwechsel kippte die Partie. Hahle nutzte einen individuellen Fehler in der Defensive der Gastgeberinnen zum Ausgleich durch Kunkic (55.) und übernahm zunehmend die Spielkontrolle. „Wir haben den Faden daraufhin etwas verloren, was Hahle verdientermaßen zur eigenen Führung genutzt hat“, erklärte Thies. Voßkuhl traf in der 70. Minute zum 1:2.