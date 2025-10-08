Hahle dreht das Spiel und gewinnt bei Eintracht Braunschweig II

Eintracht Braunschweig II verliert nach Führung und großem Kampf in der Nachspielzeit mit 2:3 gegen den SV Eintracht Hahle. Trainer Sebastian Thies sieht die Niederlage als Folge individueller Fehler – und lobt dennoch die Moral seiner Mannschaft.
Braunschweig – Es war ein Spiel, das aus Sicht der zweiten Damenmannschaft von Eintracht Braunschweig mit vielversprechenden Ansätzen begann und mit einer bitteren, aber nicht unverdienten Niederlage endete. Gegen den bislang ungeschlagenen SV Eintracht Hahle unterlag das Team von Trainer Sebastian Thies am Samstag mit 2:3 (1:0).
„Wir sind gut ins Spiel gekommen und haben in der ersten Halbzeit verdient das 1:0 gemacht“, sagte Thies nach der Partie. Die Führung erzielte Melzig in der 21. Minute nach einer konzentrierten Anfangsphase. Weitere Chancen ließ Braunschweig II in der Folge jedoch ungenutzt – zur Pause blieb es beim knappen Vorsprung.
Nach dem Seitenwechsel kippte die Partie. Hahle nutzte einen individuellen Fehler in der Defensive der Gastgeberinnen zum Ausgleich durch Kunkic (55.) und übernahm zunehmend die Spielkontrolle. „Wir haben den Faden daraufhin etwas verloren, was Hahle verdientermaßen zur eigenen Führung genutzt hat“, erklärte Thies. Voßkuhl traf in der 70. Minute zum 1:2.
In der Schlussphase setzte Braunschweig alles auf eine Karte und wurde in der Nachspielzeit zunächst bestraft: Schwerthelm erhöhte auf 1:3 (90.+3). Der Anschlusstreffer durch Gruschka in der sechsten Minute der Nachspielzeit (90.+6) kam zu spät, um das Spiel noch zu drehen.
„Mit großem Kampf und Moral konnten wir dann in der Nachspielzeit noch einmal auf 2:3 verkürzen. Mehr war aber leider nicht mehr drin“, resümierte Thies.
In der Tabelle bleibt Eintracht Braunschweig II mit zwölf Punkten aus sechs Spielen auf dem vierten Platz, punktgleich mit dem 1. FC Wolfsburg. Der SV Eintracht Hahle behauptet mit dem Sieg Rang zwei und bleibt weiterhin ungeschlagen.
Eintracht Braunschweig II – SV Eintracht Hahle 2:3
Eintracht Braunschweig II: Darleen Hermanski, Lenja Mia Kastner (63. Pia Marie Meyer), Josephine Michler, Dilara Esen, Dilara Celin Gruschka, Alysha Jakubowski, Katharina Kölbel (81. Jelka Dehmel), Vanessa Schäfer, Vanessa Melina Melzig, Lisa-Marie Naujoks (70. Sophie Muschellak), Svenja Lemke (81. k.A.) - Trainer: Sebastian Thies
SV Eintracht Hahle: Laura Wille, Hannah Sophie Brühne, Diana Kunkic, Tamara Nolte, Ronja Nolte, Gina Pellegrino (64. Nadine Schwarzkopf), Insa Voßkuhl, Vanessa Portius, Laura Becker, Lisa Schwerthelm, Linda Schwerthelm - Trainer: Guido Lindner
Schiedsrichter: Oliver Schmidt
Tore: 1:0 Vanessa Melina Melzig (21.), 1:1 Diana Kunkic (55.), 1:2 Insa Voßkuhl (70.), 1:3 Lisa Schwerthelm (90.+3), 2:3 Dilara Celin Gruschka (90.+6)