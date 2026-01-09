Hager Vorsitzender des Aufsichtsrars

Nur wenige Stunden nach der Mitgliederversammlung hat sich der neu konstituierte Aufsichtsrat zu seiner ersten Sitzung getroffen. Dabei wurde unter anderem der Vorsitz sowie dessen Stellvertretung einstimmig gewählt. Neuer Aufsichtsratsvorsitzender ist Daniel Hager, sein Stellvertreter ist der „neue alte“ Aufsichtsratskollege Prof. Oliver Strauch.

Um den Übergang zu gestalten und eine reibungslose Lizenzierung zu gewährleisten, bleiben alle Positionen im Verein vorerst unverändert, auch die Ansprechpartner bleiben dieselben. Das bisherige Präsidium unter Hartmut Ostermann, Prof. Dieter Weller und Salvo Pitino bleibt geschäftsführend im Amt, bis die neuen Vorstände gewählt und vertretungsberechtigt sind. Hierfür wurde ein Personalausschuss gegründet, der unter der Leitung von Niklas Quint alle relevanten Themen vorbereiten soll, um bei der Auswahl der Kandidaten die bestmögliche Besetzung der Vorstände sicherzustellen.