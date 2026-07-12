Hagen/Uthlede setzt Ausrufezeichen im zweiten Test

– Foto: Andreas Harneit

Von Beginn an gab das Team von Joshua von Glahn auf dem Kunstrasenplatz den Ton an. Schon nach sechs Minuten erzielte Frederik Nagel das 0:1. Shaun Minns und David Subasic legten schnell nach. Daniel Grand gelang nach einer knappen halbe Stunde der zwischenzeitliche Anschlusstreffer, doch Deik Ehmann stellte nahezu postwendend den Drei-Tore-Abstand wieder her. Im zweiten Abschnitt gaben die Gäste weiter den Ton an, was sich auch im Resultat widerspiegelte. Minns sowie Subasic schnürten jeweils den Doppelpack. Jess Götten war es schließlich vorbehalten, den 1:7-Endstand herzustellen.