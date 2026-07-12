Hagen/Uthlede setzt Ausrufezeichen im zweiten Test

Am Samstagnachmittag trat der FC Hagen/Uthlede bei bestem Fußballwetter beim TuS Komet Arsten, zeigte sich sehr gut aufgelegt und fuhr einen erstaunlich deutlichen Sieg ein.
Von Beginn an gab das Team von Joshua von Glahn auf dem Kunstrasenplatz den Ton an. Schon nach sechs Minuten erzielte Frederik Nagel das 0:1. Shaun Minns und David Subasic legten schnell nach. Daniel Grand gelang nach einer knappen halbe Stunde der zwischenzeitliche Anschlusstreffer, doch Deik Ehmann stellte nahezu postwendend den Drei-Tore-Abstand wieder her. Im zweiten Abschnitt gaben die Gäste weiter den Ton an, was sich auch im Resultat widerspiegelte. Minns sowie Subasic schnürten jeweils den Doppelpack. Jess Götten war es schließlich vorbehalten, den 1:7-Endstand herzustellen.
Nach dem überzeugenden Auftritt beim Bremer Landesligisten, der in der abgelaufenen Spielzeit am Aufstieg schnupperte, scheint der FC Hagen/Uthlede gerüstet für die nächsten Aufgaben. Im Rahmen der Bornreiher Sportwoche wartet im Auftaktspiel DFB-Pokal-Teilnehmer SV Hemelingen.