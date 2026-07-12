 2026-07-09T13:54:06.091Z

Testspiel

Hagen/Uthlede setzt Ausrufezeichen im zweiten Test

Subasic und Minns treffen doppelt

von FuPa Lüneburg · Heute, 16:00 Uhr · 0 Leser
– Foto: Andreas Harneit

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Landesliga Lüneburg
Komet Arsten
Hagen/Uthl.

Am Samstagnachmittag trat der FC Hagen/Uthlede bei bestem Fußballwetter beim TuS Komet Arsten, zeigte sich sehr gut aufgelegt und fuhr einen erstaunlich deutlichen Sieg ein.

Gestern, 16:00 Uhr
TuS Komet Arsten
TuS Komet ArstenKomet Arsten
FC Hagen/Uthlede
FC Hagen/UthledeHagen/Uthl.
1
7
Abpfiff

Von Beginn an gab das Team von Joshua von Glahn auf dem Kunstrasenplatz den Ton an. Schon nach sechs Minuten erzielte Frederik Nagel das 0:1. Shaun Minns und David Subasic legten schnell nach. Daniel Grand gelang nach einer knappen halbe Stunde der zwischenzeitliche Anschlusstreffer, doch Deik Ehmann stellte nahezu postwendend den Drei-Tore-Abstand wieder her. Im zweiten Abschnitt gaben die Gäste weiter den Ton an, was sich auch im Resultat widerspiegelte. Minns sowie Subasic schnürten jeweils den Doppelpack. Jess Götten war es schließlich vorbehalten, den 1:7-Endstand herzustellen.

Nach dem überzeugenden Auftritt beim Bremer Landesligisten, der in der abgelaufenen Spielzeit am Aufstieg schnupperte, scheint der FC Hagen/Uthlede gerüstet für die nächsten Aufgaben. Im Rahmen der Bornreiher Sportwoche wartet im Auftaktspiel DFB-Pokal-Teilnehmer SV Hemelingen.

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