Hagen/Uthlede schafft im zweiten Abschnitt klare Verhältnisse

Sowohl für die SG Stinstedt als auch den FC Hagen/Uthlede bildete das direkte Aufeinandertreffen den Testspielauftakt. Der Landesligist bestätigte seine Favoritenrolle und schraubte das Resultat in der letzten halben Stunde in die Höhe.

Auf dem Stinstedter Rasenplatz gingen die Gäste nach 24 Minuten durch Finn-Niklas Klaus in Führung. Zur Pause blieb es beim 0:1. Beide Teams nahmen zahlreiche Wechsel vor, was Hagen/Uthlede besser zu Gesicht stand. Die Mannschaft von Trainer Joshua von Glahn stellte den Klassenunterschied deutlicher zur Schau. Ein Doppelschlag von Luis Noe und Neuzugang Lasse Thielebeule schaffte klare Verhältnisse - 0:3 (67.). Johannes Wegener und nochmals Thielebeule, der schon bei der Leher TS als regelmäßiger Torschütze in Erscheinung trat, besiegelten den 0:5-Endstand.