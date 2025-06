Hagen/Uthlede holt Torjäger Thielebeule

In den vergangenen vier Spielzeiten trug der Angreifer das Trikot der Leher TS, die jüngst den souveränen Wiederaufstieg in die Bremen-Liga feierte. Thielebeule besaß am Erfolg mit 25 Toren in nur 24 Einsätzen maßgeblichen Anteil. Dementsprechend wurden einige Vereine auf ihn aufmerksam. Den Zuschlag erhielt letztlich der FC Hagen/Uthlede, der sich auf seinen Vereinskanälen voller Vorfreude auf die baldige Zusammenarbeit äußerte. Thielebeule bringe alles mit, „was einen modernen Mittelstürmer auszeichnet: Torgefahr, Robustheit, Laufstärke – und den unbedingten Willen, Spiele zu entscheiden."

Der sportliche Leiter Christoph Müller sprach von „Fähigkeiten, die wir noch gesucht haben". Ähnlich positiv gestimmt äußerte sich Cheftrainer Joshua von Glahn: „Lasse ist ein Spieler, der mit seiner Mentalität und seiner Spielweise genau zu unserer Philosophie passt. Er ist robust, geht dahin, wo es weh tut, und zeigt im Training eine enorme Gier nach Toren. Dazu bringt er trotz seines jungen Alters bereits viel Reife mit. Ich bin überzeugt, dass er unser Offensivspiel auf ein neues Niveau heben wird."