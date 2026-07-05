Hagen/Uthlede fährt knappen Sieg im ersten Testspiel ein

– Foto: Steffi Rathje

Keine 48 Stunden nach dem Trainingsauftakt absolvierte der FC Hagen/Uthlede bereits sein erstes Vorbereitungsspiel. Im Vergleich mit dem TSV Eiche Neu Sankt Jürgen war noch etwas Sand im Getriebe. Dennoch stand ein Erfolgserlebnis zu Buche.

Als ausschlaggebend erwies sich die Anfangsphase, in der die Gäste den Zwei-Klassen-Unterschied in einigen Situationen zur Schau stellten. So unter anderem bei den frühen Toren, die jeweils durch schnelle Kombination über die linke Seite entstanden. Die Hereingaben von Luis Noe verwerteten Shaun Minns und Marcel Meyer zur 2:0-Führung nach 22 Minuten. Anschließend verpasste es der Landesligist jedoch, den Vorsprung weiter in die Höhe zu schrauben. Stattdessen kassierte er in der 73. Minute sogar das Anschlusstor durch Maksymilian Amplewski, dessen Flachschuss vom Innenpfosten ins Tor prallte. Beim 2:1 blieb es schließlich bis zum Abpfiff von Schiedsrichter Linus Matzkeit.