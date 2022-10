– Foto: FuPa Lüneburg

Hagen/Uthlede empfängt Aufsteiger unter Flutlicht

Hagen. Nach zwei Niederlagen am Stück sind die Landesliga-Fußballer des FC Hagen/

Uthlede zuletzt wieder in die Erfolgsspur zurückgekehrt. Die Grün-Schwarzen kamen beim FC Verden 04 zu einem überzeugenden 4:2-Auswärtssieg. Heute Abend (20 Uhr) will die Mannschaft von Trainer Tjark Seidenberg im Heimspiel nachlegen.

Der FC Hambergen gastiert zum Derby an der Blumenstraße. „Man freut sich einfach drauf. Unter Flutlicht zu spielen ist immer eine tolle Atmosphäre. Es kommen auch mehr Leute und das Bier schmeckt an einem Freitagabend auch besser als an einem Sonntag. Zudem geht es gegen einen guten und giftigen Gegner“, so der Trainer.