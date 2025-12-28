Hagens Trainerteam verlängert

Der FC Hagen/Uthlede verlängert die Zusammenarbeit mit Cheftrainer Joshua von Glahn. Auch Co-Trainer Maik Machnacz und Torwarttrainer Marco Piechura (49) bleiben dem Landesligisten erhalten. Zudem hat der Sportliche Leiter Christoph Müller seinen Vertrag vorzeitig um ein weiteres Jahr verlängert.

Joshua von Glahn geht somit auch in seine dritte Saisoin beim Landesligisten. Das teilt der Verein auf seiner Homepage mit.

„Die Zusammenarbeit zwischen Vorstand, Trainerteam und Mannschaft passt, auch wenn das Team aktuell mit 17 Punkten auf Tabellenplatz 11 rangiert. Sportlich gesehen, war es keine gute Hinrunde, ab Januar beginnt die Vorbereitung und wir wissen, dass wir in der Rückrunde noch einige Hausaufgaben zu erledigen haben, damit schnell Punkte für den Klassenerhalt gesammelt werden können“, so Christoph Müller, der selbst ebenfalls über den Sommer hinaus beim FC die Geschicke leiten wird.