Hagens Held heißt Rode Torwart wehrt in Uphusen einen Elfmeter ab und holt selbst einen raus

ACHIM. Tom Petter Rode wurde gestern in der Nachspielzeit des Auswärtsspiels bei TB Uphusen zum Helden des FC Hagen/Uthlede. Der Torhüter des Fußball-Landesligisten wehrte in der Nachspielzeit beim Stand von 3:2 für die Gastgeber zunächst einen Strafstoß von Daniel Younes ab und verhinderte somit die Entscheidung. Kurz darauf schaltete sich der 21-Jährige in den Angriff ein und holte den Elfmeter raus, den Finn-Niklas Klaus zum 3:3 verwandelte (90.+6).

„Das war eine dramatische Schlussphase. In Uphusen ist es immer hitzig. Dass es aber so hitzig wurde, daran hatte der Schiedsrichter seinen Anteil“, übte Tjark Seidenberg Kritik am Unparteiischen Henning Kann. Der übersah beim frühen 1:0 der Uphusener, dass Torschütze Rasho Chicho den Ball mit der Hand mitgenommen hatte.

Die Blumenstraßen-Elf erholte sich schnell von dem Schock und kam durch Jan Hasselmann nach Pass von Finn-Niklas Klaus schon nach elf Minuten zum 1:1-Ausgleich. Hasselmann war es auch, der mit einem herrlichen Fernschuss die 2:1-Führung besorgte (20.). Das mögliche 3:1 blieb aus, weil der Schiedsrichter einen Elfmeter nach Foul an Klaus nicht pfiff. Stattdessen fiel in der 40. Minute der 2:2-Ausgleich: Mirko Franke wehrte auf der Torlinie einen Schuss ab und sah dafür Rot. Ouly Hugues Fortune setzte den Elfmeter mit Glück in die Maschen, Rode war nach dran.