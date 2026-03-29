Hagener SV verlässt Abstiegsränge nach Heimsieg Sorge um verletzten Kai Tobergte von Michael Eggert · Heute, 21:50 Uhr · 0 Leser

Fupa-Archiv-Foto – Foto: Martin Lührmann

Frühe Tore prägen erste Halbzeit Im Kellerduell der Bezirksliga hat der Hagener SV einen wichtigen Heimsieg eingefahren und mit dem 3:1 gegen den SV Alfhausen die Abstiegsplätze verlassen. Beide Mannschaften waren vor der Partie unter dem Strich platziert, entsprechend hoch war die Bedeutung der Begegnung.

Die Anfangsphase verlief turbulent: Der Hagener SV nutzte seine erste Gelegenheit konsequent zur Führung. Die Gäste reagierten jedoch prompt und kamen nur wenige Minuten später durch Jonathan Münster zum Ausgleich. Die Antwort der Gastgeber ließ wiederum nicht lange auf sich warten – ein Eigentor brachte den Hagener SV erneut in Führung. Nach dem Seitenwechsel verflachte die Partie zusehends. Klare Torchancen blieben auf beiden Seiten Mangelware. Erst in der Schlussphase fiel die Entscheidung: Kai Tobergte erzielte das 3:1 und stellte damit den Endstand her. Allerdings überschattete seine Verletzung den Treffer, der Offensivspieler musste nach der Aktion ausgewechselt werden.