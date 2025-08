Hagener SV startet mit Unentschieden gegen Quitt Ankum

Mit einen leistungsgerechten 1:1-Unentschieden starteten der Hagener SV und der SV Quitt Ankum in die neue Bezirksliga-Saison.

Das Spiel nahm von Beginn an Fahrt auf. Bereits nach zehn Minuten gingen die Gäste durch Janik Feye in Führung. Nur zwei Minuten später gelang Luca Kleine-Heitmeyer der Ausgleichstreffer für den Hagener SV. Am Ende eine insgesamt gerechtes Endergebnis.

"Es ist ein gerechtes Unentschieden. Mit etwas Spielglück können wir in der letzten Minute noch das entscheidende Tor machen. Das hätte den Spielverlauf aber auch nicht widergespiegelt. Meine Mannschaft hat Vieles gut gemacht, aber auch einiges nicht so gut. Aber daran werden wir arbeiten," sagte uns Mathias Lührmann (Trainer Hagener SV).