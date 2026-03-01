Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Ligabericht
Hagener SV springt knapp über den Strich
Jonas Korte trifft spät zum 2:1-Sieg
von Michael Eggert · Heute, 21:01 Uhr · 0 Leser
Ausgleich zum 1:1 für den Hagener SV durch Lukas Meyer – Foto: Martin Lührmann
Der Hagener SV drehte das Spiel in der Bezirksliga gegen den SF Lechtingen nach einem 0:1-Rückstand noch zum 2:1-Erfolg und konnte die Abstiegsplätze durch den Dreier vorerst verlassen.
Niklas Bartke hatte den SF Lechtingen nach feiner Vorarbeit von Felix Biestermann nach einer Stunde Spielzeit mit 1:0 in Führung gebracht. Der Gastgeber antwortete prompt und erzielte nur wenige Minuten später durch Lukas Meyer auf Vorlage von Henrik Rehtmann den 1:1-Ausgleichstreffer. Wenige Minuten vor dem Abpfiff gelang dem 18-jährigen Jonas Korte mit seinem ersten Saisontreffer der viel umjubelte Siegtreffer für den Gastgeber.
Später Siegtreffer für den Hagener SV durch Jonas Korte – Foto: Martin Lührmann
"Nach dem Führungstreffer haben wir zu schnell den Ausgleich bekommen. Bei beiden Gegentoren stellen wir uns sehr naiv an. Vor uns liegen fünf Heimspiele in Folge, darauf freuen wir uns,“ sagte uns Trainer Mirko Schleibaum (SF Lechtingen).
"Erstmal Glückwunsch an meine Mannschaft. Ich denke, dass war ein wichtiger Dreier für meine Mannschaft. Ein sehr wichtiger Dreier! Ein wichtiger Dreier! Kein ganz unverdienter Heimsieg. Wir haben alles reingehauen was es im Abstiegskampf braucht. Wir hatten dann das glücklichere Ende für uns. Dann noch beste Genesungswünsche an Simon Bartke von SF Lechtingen. Ich hoffe, dass er sich nicht zu schwer verletzt hat," sagte uns Trainer Mahtias Lührmann vom Hagener SV.