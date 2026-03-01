 2026-02-20T12:29:42.904Z

Ligabericht

Hagener SV springt knapp über den Strich

Jonas Korte trifft spät zum 2:1-Sieg

von Michael Eggert · Heute, 21:01 Uhr · 0 Leser
Ausgleich zum 1:1 für den Hagener SV durch Lukas Meyer
Ausgleich zum 1:1 für den Hagener SV durch Lukas Meyer – Foto: Martin Lührmann

Der Hagener SV drehte das Spiel in der Bezirksliga gegen den SF Lechtingen nach einem 0:1-Rückstand noch zum 2:1-Erfolg und konnte die Abstiegsplätze durch den Dreier vorerst verlassen.

Niklas Bartke hatte den SF Lechtingen nach feiner Vorarbeit von Felix Biestermann nach einer Stunde Spielzeit mit 1:0 in Führung gebracht. Der Gastgeber antwortete prompt und erzielte nur wenige Minuten später durch Lukas Meyer auf Vorlage von Henrik Rehtmann den 1:1-Ausgleichstreffer. Wenige Minuten vor dem Abpfiff gelang dem 18-jährigen Jonas Korte mit seinem ersten Saisontreffer der viel umjubelte Siegtreffer für den Gastgeber.
Später Siegtreffer für den Hagener SV durch Jonas Korte
Später Siegtreffer für den Hagener SV durch Jonas Korte – Foto: Martin Lührmann
"Nach dem Führungstreffer haben wir zu schnell den Ausgleich bekommen. Bei beiden Gegentoren stellen wir uns sehr naiv an. Vor uns liegen fünf Heimspiele in Folge, darauf freuen wir uns,“ sagte uns Trainer Mirko Schleibaum (SF Lechtingen).

"Erstmal Glückwunsch an meine Mannschaft. Ich denke, dass war ein wichtiger Dreier für meine Mannschaft. Ein sehr wichtiger Dreier! Ein wichtiger Dreier! Kein ganz unverdienter Heimsieg. Wir haben alles reingehauen was es im Abstiegskampf braucht. Wir hatten dann das glücklichere Ende für uns. Dann noch beste Genesungswünsche an Simon Bartke von SF Lechtingen. Ich hoffe, dass er sich nicht zu schwer verletzt hat," sagte uns Trainer Mahtias Lührmann vom Hagener SV.