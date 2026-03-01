Hagener SV springt knapp über den Strich

Ausgleich zum 1:1 für den Hagener SV durch Lukas Meyer – Foto: Martin Lührmann

Der Hagener SV drehte das Spiel in der Bezirksliga gegen den SF Lechtingen nach einem 0:1-Rückstand noch zum 2:1-Erfolg und konnte die Abstiegsplätze durch den Dreier vorerst verlassen.

Niklas Bartke hatte den SF Lechtingen nach feiner Vorarbeit von Felix Biestermann nach einer Stunde Spielzeit mit 1:0 in Führung gebracht. Der Gastgeber antwortete prompt und erzielte nur wenige Minuten später durch Lukas Meyer auf Vorlage von Henrik Rehtmann den 1:1-Ausgleichstreffer. Wenige Minuten vor dem Abpfiff gelang dem 18-jährigen Jonas Korte mit seinem ersten Saisontreffer der viel umjubelte Siegtreffer für den Gastgeber.

Später Siegtreffer für den Hagener SV durch Jonas Korte – Foto: Martin Lührmann

"Nach dem Führungstreffer haben wir zu schnell den Ausgleich bekommen. Bei beiden Gegentoren stellen wir uns sehr naiv an. Vor uns liegen fünf Heimspiele in Folge, darauf freuen wir uns,“ sagte uns Trainer Mirko Schleibaum (SF Lechtingen).