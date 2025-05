Hagener SV sichert sich Big Points im Abstiegskampf

In einem ausgeglichen Spiel mit wenigen Höhepunkten war der Gastgeber das aktivere Team und ging nach etwas mehr als einer halben Stunde mit 1:0 in Führung. Auch nach der Pause blieb es eine chancenarmes Spiel. Der Gastgeber stand sicher in der Abwehr und lauerte auf Konter. Zehn Minuten vor dem Abpfiff machte Simon Holkenbrink mit dem Treffer zum 2:0 den Deckel auf die Partie. Nach dem Sieg zog der Hagener SV mit bisher 40 erreichten Punkten am SV Bad Lauer (39 Punkte) vorbei. Am kommenden Freitag reist der Hagener SV zum Abstiegsknaller beim SC Melle 03.