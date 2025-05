Hagener SV rutscht in den Abstiegsstrudel

Es war von Beginn an eine verteiltes Spiel. Beide Mannschaften neutralisierten sich und Torchancen waren zunächst Mangelwaren. Wenige Minuten vor der Pause entschied Schiedsrichter Max Wolf nach einem Foul im Strafraum an Lukas Meyer auf Strafstoß für den Hagener SV. Simon Holkenbrink übernahm die Verantwortung und scheiterte an Leon Siebrands im Tor der Gastgeber. Für den weiteren Spielverlauf sicher eine weichenstellende Situation. Nach der Pause kam der Gastgeber besser ins Spiel und zunächst zwei sehr aussichtsreiche Möglichkeiten. Zwanzig Minuten vor dem Abpfiff gelang Torjäger Tommy Claushallmann der umjubelte Treffer zur 1:0-Führung. Die Gäste gingen in der Schlußphase volles Risiko, aber ohne Erfolg. Die Mannschaft von Trainer Michael Wöstmann gelang gegen aufgerückte Gäste in den Schlussminuten noch ein Doppelschlag durch Kord Langemeyer und Tommy Claushallmann zum 3:0-Endstand.