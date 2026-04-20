Hagener SV nach knapper Niederlage unter dem Strich

Fupa-Archiv-Foto – Foto: Martin Lührmann

Sieben Mannschaften sitzen im Tabellenkeller der Bezirksliga fest und bangen um den Klassenerhalt. Vier Teams müssen am Ende der Saison die Liga verlassen. Es bleibt ein enges Rennen um die rettenden Plätze. Mitten drin ist der Hagener SV. Dessen Lage hat sich nach der 1:2-Heimniederlage gegen FCR Bramsche weiter verschärft, aber die Mannschaft besitzt noch alle Chancen im Kampf um den Klassenerhalt.

Es war ein offenes Spiel mit wenigen Highlights. Die Gäste waren zunächst tonangebend und gingen nach einer halben Stunde Spielzeit durch Hamza Pipic nach feiner Vorarbeit von Jonas Blaschke in Führung. Luca Kleine Heitmeyer gelang fast mit dem Pausenpfiff mit einem wuchtigen Kopf der nicht unverdiente 1:1-Ausgleich. Die Gäste kamen hellwach aus der Kabine und erzielten mit dem ersten Angriff durch Doppelpacker Hamza Pepic auf Vorlage von Kip Knigge die erneute Führung. Der Gastgeber versuchte alles um den Ausgleich zu erzielen, aber vergeblich. Die Gäste brachten mit einer konzentrierten Abwehrleistung den knappen Vorsprung über die Zeit.

Traf doppelt für den FCR Bramsche zum Sieg - Hamm Pepic – Foto: Fupa

"Glückwunsch an Bramsche. Ich kann meinen Jungs wieder einmal keinen Vorwurf machen. Momentan nicht so viel Glück,“ meinte Trainer Mathias Lührmann (Hagener SV) nach dem Spiel.