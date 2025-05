Hagener SV mit Schicksalsspiel beim TuS Rulle

Der Hagener SV reist am Dienstagabend zum formstarken TuS Rulle und braucht unbedingt Punkte im Abstiegskampf. Während die Gäste am vergangenen Sonntag eine 1:4-Pleite beim SV Bad Rothenfelde hinnehmen mussten, spielten sich die Gastgeber aus Rulle beim Schlusslicht SC Lüstringen in einen regelrechten Spielrausch und gewannen furios mit 20:0.