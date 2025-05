Hagener SV hält SC Melle II auf Distanz

In der Bezirksliga stehen drei von vier Absteigern fest. In einem für den Abstiegskampf bedeutsamen Spiel trennten sich der SC Melle 03 II vom Hagener SV mit einem 1:1-Unentschieden. Der SC Melle II liegt zwei Spieltage von Ende der Saisons mit zwei Punkten Vorsprung auf den TUS Hilter knapp über dem Strich, hat allerdings ein Spiel mehr ausgetragen als der direkte Konkurrent. TUS Hilter spielt am Sonntag beim SV Bad Laer der ebenfalls noch nicht gerettet ist. Nächste Woche Sonntag kommt es somit zum echten Endspiel um den Klassenerhalt zwischen dem TUS Hilter und dem SC Melle 03 II.