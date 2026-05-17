Hagener SV gelingt Achtungserfolg gegen SSC Dodesheide Absteiger beendet Negativserie mit 2:1-Heimsieg – Später Treffer von Rethmann entscheidet die Partie von Michael Eggert · Heute, 20:53 Uhr · 0 Leser

Fupa-Archiv-Foto – Foto: Martin Lührmann

Dem bereits als Absteiger feststehenden Hagener SV ist gegen den favorisierten SSC Dodesheide ein überraschender Erfolg gelungen. Nach zuletzt nur einem Punkt aus zehn Spielen setzte sich die Mannschaft mit 2:1 durch und sendete damit ein positives Signal für den angestrebten Neustart nach dem Abstieg.

Die Gäste aus Dodesheide erwischten den besseren Start und gingen früh durch David Dunst in Führung. Vorausgegangen war eine sehenswerte Vorarbeit von Timo Böß. Der Hagener SV fand jedoch zunehmend besser ins Spiel und kam nach rund einer halben Stunde zum Ausgleich. Luca Kleine Heitmeyer erzielte mit seinem elften Saisontreffer das 1:1. Auch nach der Pause verzeichnete der SSC Dodesheide ein deutliches Chancenplus, ließ jedoch zahlreiche Möglichkeiten ungenutzt. Die Gastgeber präsentierten sich defensiv kompakt und setzten immer wieder Konter. Einer davon führte kurz vor Schluss zum entscheidenden Treffer durch Hendrik Rethmann, der den 2:1-Endstand markierte.

Henrik Rethmann gelang der späte Siegtreffer für den Hagener SV. – Foto: Fupa