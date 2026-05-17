Hagener SV gelingt Achtungserfolg gegen SSC Dodesheide

Dem bereits als Absteiger feststehenden Hagener SV ist gegen den favorisierten SSC Dodesheide ein überraschender Erfolg gelungen. Nach zuletzt nur einem Punkt aus zehn Spielen setzte sich die Mannschaft mit 2:1 durch und sendete damit ein positives Signal für den angestrebten Neustart nach dem Abstieg.
Die Gäste aus Dodesheide erwischten den besseren Start und gingen früh durch David Dunst in Führung. Vorausgegangen war eine sehenswerte Vorarbeit von Timo Böß. Der Hagener SV fand jedoch zunehmend besser ins Spiel und kam nach rund einer halben Stunde zum Ausgleich. Luca Kleine Heitmeyer erzielte mit seinem elften Saisontreffer das 1:1.
Auch nach der Pause verzeichnete der SSC Dodesheide ein deutliches Chancenplus, ließ jedoch zahlreiche Möglichkeiten ungenutzt. Die Gastgeber präsentierten sich defensiv kompakt und setzten immer wieder Konter. Einer davon führte kurz vor Schluss zum entscheidenden Treffer durch Hendrik Rethmann, der den 2:1-Endstand markierte.
„In der ersten Halbzeit war es ein ausgeglichenes Spiel mit Torchancen auf beiden Seiten. Deswegen war das 1:1 gerecht“, sagte Hagen-Trainer Michael Kampe nach der Partie. „Nach der Halbzeit standen wir defensiv deutlich kompakter und kamen immer wieder durch Konter nach vorne. Dodesheide hatte auch in der zweiten Halbzeit Chancen, die wir aber konsequent wegverteidigt haben. Letztendlich haben wir einen Konter konsequent zum 2:1 genutzt. Es freut mich wahnsinnig für die Mannschaft, dass sie den Bock umgestoßen hat.“
Entsprechend enttäuscht zeigte sich dagegen Dodesheides Trainer Yannick Flottmann. „Ich bin noch sehr angefasst und immer noch bedient vom Spiel. Heute hatten wir sowohl in der ersten als auch in der zweiten Halbzeit zahlreiche hundertprozentige Torchancen, die wir schön herausgespielt, aber kläglich vergeben haben“, sagte Flottmann. „Zusätzlich bekommen wir auch heute viel zu einfach die beiden Gegentore. Somit spüren wir auch heute wieder einmal, wie hart und einfach der Fußball sein kann.“